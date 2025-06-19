Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Палмейрас – Аль-Ахли – 2:0. Свиньи на вершине. Видео голов и обзор матча
Клубный чемпионат мира
Палмейрас
19.06.2025 19:00 – FT 2 : 0
Аль-Ахли Каир
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 21:58 | Обновлено 19 июня 2025, 22:39
778
0

Палмейрас – Аль-Ахли – 2:0. Свиньи на вершине. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы A клубного чемпионата мира 2025

19 июня 2025, 21:58 | Обновлено 19 июня 2025, 22:39
778
0
Палмейрас – Аль-Ахли – 2:0. Свиньи на вершине. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Палмейрас

В четверг, 19 июня, состоялся матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе A между «Палмейрасом» и «Аль-Ахли».

Встречу принимал «МэтЛайф Стэдиум» в Ист-Резерфорде. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по киевскому времени.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Бразильский коллектив добыл победу со счетом 2:0. На 63-й минуте игра была прервана из-за плохой погоды (было объявлено штормовое предупреждение), но спустя 40 минут матч продолжился.

«Палмейрас» с 4 баллами возглавил группу A. «Аль-Ахли» с 1 баллом стал последним.

Клубный чемпионат мира. Группа A. 2-й тур

Палмейрас – Аль-Ахли – 2:0

Гол: Абу Али, 48 (автогол), Лопес, 59

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Хосе Лопес (Палмейрас).
49’
ГОЛ ! Автогол забил Вессам Абу Али (Аль-Ахли Каир).
По теме:
Интер Майами – Порту. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Гений! Шедевр: Месси забил крутой гол со штрафного в ворота Порту
ВИДЕО. Удачный старт второго тайма: Интер Майами сравнял счет против Порту
Палмейрас клубный чемпионат мира по футболу Аль-Ахли Каир видео голов и обзор погода (дождь, снег, ветер, туман) прерванные матчи
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Журналист Sky Sports: «Кое-кто в Челси ошеломлен этим поступком Мудрика»
Футбол | 19 июня 2025, 15:01 9
Журналист Sky Sports: «Кое-кто в Челси ошеломлен этим поступком Мудрика»
Журналист Sky Sports: «Кое-кто в Челси ошеломлен этим поступком Мудрика»

Каве Солхекол прокомментировал допинговую историю украинца

Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
Футбол | 19 июня 2025, 06:23 3
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты
Итоговые таблицы Евро-2025 U-21. Определены все четвертьфиналисты

Испания – Англия, Португалия – Нидерланды, Германия – Италия, Дания – Франция

Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
Футбол | 19.06.2025, 18:34
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
Что решит Мудрик. У вингера сборной Украины есть 20 дней
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
Футбол | 19.06.2025, 07:38
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
Ванат назвал виновников вылета сборной Украины из молодежного Евро-2025
Плохая погода не помешала. Палмейрас одолел Аль-Ахли
Футбол | 19.06.2025, 21:52
Плохая погода не помешала. Палмейрас одолел Аль-Ахли
Плохая погода не помешала. Палмейрас одолел Аль-Ахли
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фиаско Грузии U-21 с игроками из УПЛ. Определен возможный соперник Украины
Фиаско Грузии U-21 с игроками из УПЛ. Определен возможный соперник Украины
17.06.2025, 21:05 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб уволил коуча после исторического сезона
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб уволил коуча после исторического сезона
18.06.2025, 15:21
Футзал
Украинская теннисистска снялась с Уимблдона-2025
Украинская теннисистска снялась с Уимблдона-2025
17.06.2025, 16:20 3
Теннис
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
Им не следовало приезжать. Топ-6 команд, которым не место на КЧМ
18.06.2025, 12:34 35
Футбол
Игрок Реала решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо
Игрок Реала решил покинуть клуб из-за поступка Хаби Алонсо
18.06.2025, 22:19
Футбол
Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение
Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение
18.06.2025, 05:01 3
Футбол
Хаби АЛОНСО: «Этот футболист будет играть в стартовом составе Реала»
Хаби АЛОНСО: «Этот футболист будет играть в стартовом составе Реала»
18.06.2025, 03:26
Футбол
Леннокс Льюис назвал боксера, с ударом которого не сравнился бы Майк Тайсон
Леннокс Льюис назвал боксера, с ударом которого не сравнился бы Майк Тайсон
18.06.2025, 06:35
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем