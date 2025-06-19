Палмейрас – Аль-Ахли – 2:0. Свиньи на вершине. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы A клубного чемпионата мира 2025
В четверг, 19 июня, состоялся матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе A между «Палмейрасом» и «Аль-Ахли».
Встречу принимал «МэтЛайф Стэдиум» в Ист-Резерфорде. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по киевскому времени.
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Бразильский коллектив добыл победу со счетом 2:0. На 63-й минуте игра была прервана из-за плохой погоды (было объявлено штормовое предупреждение), но спустя 40 минут матч продолжился.
«Палмейрас» с 4 баллами возглавил группу A. «Аль-Ахли» с 1 баллом стал последним.
Клубный чемпионат мира. Группа A. 2-й тур
Палмейрас – Аль-Ахли – 2:0
Гол: Абу Али, 48 (автогол), Лопес, 59
48' ⚽ GOAL! We have the first goal of Group A: Abou Ali with the unlucky header for an own goal and @Palmeiras lead! 💚— DAZN Football (@DAZNFootball) June 19, 2025
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SEPAHL pic.twitter.com/n7SLHp4eOU
59' GOAL! A killer counter from @Palmeiras and Flaco Lopez is there to make it 2-0! 🔥— DAZN Football (@DAZNFootball) June 19, 2025
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SEPAHL pic.twitter.com/subzDeRaxz
События матча
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