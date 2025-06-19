Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Палмейрас – Аль-Ахли. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Клубный чемпионат мира
Палмейрас
19.06.2025 19:00 - : -
Аль-Ахли Каир
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 03:32 |
7
0

Палмейрас – Аль-Ахли. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира

Поединок состоится 19 июня и начнется в 19:00 по Киеву

19 июня 2025, 03:32 |
7
0
Палмейрас – Аль-Ахли. Прогноз и анонс на матч клубного чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

19 июня на Мидоулендс Стэдиум пройдет матч 2-го тура клубного чемпионата мира, в котором Палмейрас сыграет против Аль-Ахли. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Палмейрас

Команда достаточно сильна и популярна. А в последние годы, при неизменном тренере, Абеле Феррейре, в обязательном порядке берет какой-то из трофеев, а то и несколько. Так, в 2020-2021 дважды кряду выигрывался главный континентальный титул - победа в Копе Либертадорес. А потом дважды становились сильнейшими в национальной Серии А. Лишь прошлый сезон получился, по сути, пустым: только выигранный чемпионат штата, что тоже немало. А в Бразилейрао уступили спор за первенство Ботафого.

Сейчас уже не повторили успех в Паулисте - там проиграли в финале Коринтиансу, что забил единственный гол за 180+ минут. Да и в Серии А из-за пары осечек откатились за пределы топ-3 в текущей таблицы. Но хотя бы в Копе Либертадорес выиграно все 6 матчей группового этапа. На клубном чемпионате, начиная с Порту, ограничились нулевой ничьей.

❗️ Больше прогнозов в Telegram-канале Прогнозний БУМ! И денежные конкурсы!

Аль-Ахли

Клуб основан в начале прошлого века. И стабильно успешен там. Достаточно сказать, что этой весной получилось оформить 45-й чемпионский титул. Причем это уже третий раз кряду, когда в Премьер-Лиге Египта никому не отдают первое место.

Сильна команда и на континентальном уровне. В том числе и в последние годы: начиная с 2020-го года, она четырежды выиграла африканскую Лигу чемпионов. И явно шла к следующему успеху, но в итоге оступилась в апреле: с Мамелоди Саундаунз все решило правило выездного года: 0:0 в ЮАР, 1:1 в Каире. После этого, выиграв спор у Пирамидс на внутренней арене, на клубном чемпионате мира с Интер Майами неожиданно были ближе к успеху, но в итоге не забили (даже с пенальти) - как и их соперник.

Статистика личных встреч

В 2021-м году на клубном чемпионате мира команды закончили нулевой ничьей, но в серии пенальти повезло египтянам. Но на следующем турнире через год бразильцы взяли реванш со счетом 2:0.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в бразильцев. Но в целом от этой пары не стоит ждать зрелища - ждем тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,84).

Прогноз Sport.ua
Палмейрас
19 июня 2025 -
19:00
Аль-Ахли Каир
Тотал меньше 2.5 1.84 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Тренер Видада: «Марокканский футбол – один из лучших в мире»
Обнародованы стартовые составы на матч КЧМ-2025 Аль-Айн – Ювентус
ФОТО. Не Буну: стал известен лучший игрок матча КЧМ-2025 Реал – Аль-Хиляль
Палмейрас Аль-Ахли Каир клубный чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО ДНЯ. Трамп говорил об Иране, игроки Ювентуса стояли с каменными лицами
Футбол | 19 июня 2025, 01:51 0
ФОТО ДНЯ. Трамп говорил об Иране, игроки Ювентуса стояли с каменными лицами
ФОТО ДНЯ. Трамп говорил об Иране, игроки Ювентуса стояли с каменными лицами

Накануне матча с Аль-Айном на КЧМ: фото из разряда: «что? как? зачем? почему? »

Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение
Футбол | 18 июня 2025, 05:01 0
Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение
Роналду получил сенсационное предложение о трансфере. Он принял решение

Клуб «Видад Касабланка» хотел подписать португальца

Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
Бокс | 18.06.2025, 08:48
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
Усик признался, что приобрел себе новый автомобиль. Известна его цена
Юрген КЛОПП: «Это величайший футболист, которого я видел в своей жизни»
Футбол | 18.06.2025, 06:16
Юрген КЛОПП: «Это величайший футболист, которого я видел в своей жизни»
Юрген КЛОПП: «Это величайший футболист, которого я видел в своей жизни»
Туран представил Шахтеру шорт-лист из 5 игроков. Хочет купить минимум двух
Футбол | 18.06.2025, 22:33
Туран представил Шахтеру шорт-лист из 5 игроков. Хочет купить минимум двух
Туран представил Шахтеру шорт-лист из 5 игроков. Хочет купить минимум двух
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пять украинских команд прекращают выступления в чемпионате Украины
Пять украинских команд прекращают выступления в чемпионате Украины
17.06.2025, 14:50
Футбол
Таблицы Евро U-21. Определено 6 четвертьфиналистов. На кого выйдет Украина?
Таблицы Евро U-21. Определено 6 четвертьфиналистов. На кого выйдет Украина?
18.06.2025, 06:23 14
Футбол
Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель
Арсенал установил ценник на Зинченко. На него сразу появился покупатель
17.06.2025, 07:37 6
Футбол
Усик назвал боксера, который сейчас лучше него. Своим местом – удивил
Усик назвал боксера, который сейчас лучше него. Своим местом – удивил
18.06.2025, 00:21
Бокс
Фиаско Грузии U-21 с игроками из УПЛ. Определен возможный соперник Украины
Фиаско Грузии U-21 с игроками из УПЛ. Определен возможный соперник Украины
17.06.2025, 21:05 2
Футбол
Хаби Алонсо выбрал вратаря Реала на первый матч клубного чемпионата мира
Хаби Алонсо выбрал вратаря Реала на первый матч клубного чемпионата мира
18.06.2025, 06:54 2
Футбол
У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
У ПСЖ – трудности. В гонку за Забарным вступили два гиганта АПЛ
17.06.2025, 08:23 22
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это непобедимый боксер. Все в беде»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это непобедимый боксер. Все в беде»
17.06.2025, 00:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем