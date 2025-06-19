19 июня на Мидоулендс Стэдиум пройдет матч 2-го тура клубного чемпионата мира, в котором Палмейрас сыграет против Аль-Ахли. Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Палмейрас

Команда достаточно сильна и популярна. А в последние годы, при неизменном тренере, Абеле Феррейре, в обязательном порядке берет какой-то из трофеев, а то и несколько. Так, в 2020-2021 дважды кряду выигрывался главный континентальный титул - победа в Копе Либертадорес. А потом дважды становились сильнейшими в национальной Серии А. Лишь прошлый сезон получился, по сути, пустым: только выигранный чемпионат штата, что тоже немало. А в Бразилейрао уступили спор за первенство Ботафого.

Сейчас уже не повторили успех в Паулисте - там проиграли в финале Коринтиансу, что забил единственный гол за 180+ минут. Да и в Серии А из-за пары осечек откатились за пределы топ-3 в текущей таблицы. Но хотя бы в Копе Либертадорес выиграно все 6 матчей группового этапа. На клубном чемпионате, начиная с Порту, ограничились нулевой ничьей.

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Аль-Ахли

Клуб основан в начале прошлого века. И стабильно успешен там. Достаточно сказать, что этой весной получилось оформить 45-й чемпионский титул. Причем это уже третий раз кряду, когда в Премьер-Лиге Египта никому не отдают первое место.

Сильна команда и на континентальном уровне. В том числе и в последние годы: начиная с 2020-го года, она четырежды выиграла африканскую Лигу чемпионов. И явно шла к следующему успеху, но в итоге оступилась в апреле: с Мамелоди Саундаунз все решило правило выездного года: 0:0 в ЮАР, 1:1 в Каире. После этого, выиграв спор у Пирамидс на внутренней арене, на клубном чемпионате мира с Интер Майами неожиданно были ближе к успеху, но в итоге не забили (даже с пенальти) - как и их соперник.

Статистика личных встреч

В 2021-м году на клубном чемпионате мира команды закончили нулевой ничьей, но в серии пенальти повезло египтянам. Но на следующем турнире через год бразильцы взяли реванш со счетом 2:0.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в бразильцев. Но в целом от этой пары не стоит ждать зрелища - ждем тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,84).