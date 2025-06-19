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Клубный чемпионат мира
Палмейрас
19.06.2025 19:00 - : -
Аль-Ахли Каир
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Клубный чемпионат мира
19 июня 2025, 17:01 | Обновлено 19 июня 2025, 17:05
27
0

Палмейрас – Аль-Ахли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура группы A клубного чемпионата мира 2025

19 июня 2025, 17:01 | Обновлено 19 июня 2025, 17:05
27
0
Палмейрас – Аль-Ахли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Палмейрас

В четверг, 19 июня, состоится матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе A между «Палмейрасом» и «Аль-Ахли».

Встречу примет «МэтЛайф Стэдиум» в Ист-Резерфорде. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В группе с «Палмейрасом» и «Аль-АХли» также находятся «Порту» и «Интер Майами».

Палмейрас – Аль-Ахли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Суспільне Спорт.

📺 Видеотрансляция
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Палмейрас клубный чемпионат мира по футболу смотреть онлайн Аль-Ахли Каир
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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