Палмейрас – Аль-Ахли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура группы A клубного чемпионата мира 2025
В четверг, 19 июня, состоится матч 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира в группе A между «Палмейрасом» и «Аль-Ахли».
Встречу примет «МэтЛайф Стэдиум» в Ист-Резерфорде. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В группе с «Палмейрасом» и «Аль-АХли» также находятся «Порту» и «Интер Майами».
Палмейрас – Аль-Ахли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на Суспільне Спорт.
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