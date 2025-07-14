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Клубный чемпионат мира
14 июля 2025, 04:29 | Обновлено 14 июля 2025, 04:48
141
0

ВИДЕО. Как Инфантино и Трамп награждали Челси трофеем клубного ЧМ-2025

В решающем матче Челси разгромил французский ПСЖ со счетом 3:0

14 июля 2025, 04:29 | Обновлено 14 июля 2025, 04:48
141
0
ВИДЕО. Как Инфантино и Трамп награждали Челси трофеем клубного ЧМ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино и Дональд Трамп

13 июля в 22:00 в США прошел финальный матч клубного чемпионата мира 2025.

Английский Челси обыграл французский ПСЖ (3:0) в финале на арене Мет-Лайф Стэдиум в Ист-Резерфорде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Героем матча стал Коул Палмер, который оформил дубль и сделал ассист на Жоао Педро.

Это второй трофей клубного чемпионата мира для Челси (2021, 2025), один раз синие проиграли в финале (2012).

Для ПСЖ это было первое участие в финалах КЧМ и вообще в клубных чемпионатах мира.

Президент ФИФА Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп наградили Челси трофеем клубного ЧМ-2025.

Клубный чемпионат мира 2025

Финал. 13 июля, Ист-Резерфорд (США)

Челси (Англия) – ПСЖ (Франция) – 3:0

Голы: Коул Палмер, 22, 30, Жоао Педро, 43

ВИДЕО. Как Инфантино и Трамп награждали Челси трофеем клубного ЧМ-2025

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клубный чемпионат мира по футболу выбор редакции ПСЖ Челси Коул Палмер Жоао Педро Жункейра Челси - ПСЖ Джанни Инфантино Дональд Трамп награждение видео
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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