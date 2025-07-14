ВИДЕО. Как Инфантино и Трамп награждали Челси трофеем клубного ЧМ-2025
В решающем матче Челси разгромил французский ПСЖ со счетом 3:0
13 июля в 22:00 в США прошел финальный матч клубного чемпионата мира 2025.
Английский Челси обыграл французский ПСЖ (3:0) в финале на арене Мет-Лайф Стэдиум в Ист-Резерфорде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Героем матча стал Коул Палмер, который оформил дубль и сделал ассист на Жоао Педро.
Это второй трофей клубного чемпионата мира для Челси (2021, 2025), один раз синие проиграли в финале (2012).
Для ПСЖ это было первое участие в финалах КЧМ и вообще в клубных чемпионатах мира.
Президент ФИФА Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп наградили Челси трофеем клубного ЧМ-2025.
Клубный чемпионат мира 2025
Финал. 13 июля, Ист-Резерфорд (США)
Челси (Англия) – ПСЖ (Франция) – 3:0
Голы: Коул Палмер, 22, 30, Жоао Педро, 43
ВИДЕО. Как Инфантино и Трамп награждали Челси трофеем клубного ЧМ-2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Испанец определил место украинца в команде
19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне пройдет большой поединок