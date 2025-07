13 июля в 22:00 проходит финальный матч клубного чемпионата мира 2025.

Английский Челси и французский ПСЖ играют на арене Мет-Лайф Стэдиум в Ист-Резерфорде.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Челси был один раз победителем КЧМ (2021) и один раз проиграл в финале (2012). Для ПСЖ это первое участие в клубных ЧМ.

На 22-й минуте Коул Палмер точным ударом в угол ворот вывел Челси вперед (1:0).

На 32-й минуте Коул Палмер оформил дубль и удвоил перевес Челси над ПСЖ (2:0).

На 43-й минуте Жоао Педро забил третий гол Челси в ворота ПСЖ, ассист – у Коула Палмера (3:0).

Челси – ПСЖ. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Коул Палмер, 22 мин

ГОЛ! 2:0. Коул Палмер, 30 мин

ГОЛ! 3:0. Жоао Педро, 43 мин