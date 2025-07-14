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  4. Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
Клубный чемпионат мира
Челси
13.07.2025 22:00 – FT 3 : 0
ПСЖ
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Клубный чемпионат мира
14 июля 2025, 00:15 | Обновлено 14 июля 2025, 00:19
1549
19

Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ

Команда Энцо Марески стала первым победителем турнира, проводившегося по новой формуле

14 июля 2025, 00:15 | Обновлено 14 июля 2025, 00:19
1549
19
Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

Клубный чемпионат мира. Финал

«Челси» – ПСЖ – 3:0

Гол: Палмер, 22, 30, Жоао Педро, 43

Предупреждения: Педро Нето, 34, Кайседо, 36, Гюсто, 40, Колвилл, 82 – Дембеле, 88, Мендеш, 90+4

Удаление: Жоао Невеш, 86 (неспортивное поведение)

«Челси»: Санчес – Гюсто, Колвилл, Чалоба, Кукурелья, Джеймс (Дьюзберри-Голл, 77) – Кайседо, Энцо Фернандес (Сантос, 61) – Педро Нето (Нкунку, 77), Жоао Педро (Делап, 67), Палмер

ПСЖ: Доннарумма – Хакими (Заир-Эмери, 72), Маркиньос, Бералдо, Нуно Мендеш – Жоау Невеш, Витинья, Фабиан Руис (Маюлю, 72) – Дуэ (Рамуш, 72), Дембеле, Кварацхелия (Барколя, 58)

Арбитр: Алиреза Фагани (Австралия)

Стадион: «Мет-Лайф Стедиум» (Ист-Резерфорд, США)

ЧЕЛСИ - ПСЖ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 19
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Макс Максов
Мудрик чемпіон світу, у відпустці!)
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+2
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Harun Bakircioğlu
Браво Челси, браво Мареска, забетонировавший центр поля!
Коул "Холодный" Палмер вернулся, сначала в финале ЛК, а потом и в финале КЧМ, в очередной раз доказав, что он футболист высочайшего класса.
Квинтипл не удался Энрике, что он полез после свистка морды бить. Ну с арабов хватит и ЛЧ.
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+2
GloryUkraine
Хоч і неочікувано, але на полі була одна команда. 
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+1
Обсервер Влад
Красиво попустили оборзівших вискочок жабоїдів, побували самі в шкурі Інтера. Ще й після гри пішли кулаками махати, фу  
Це був приквел до усього наступного сезону ПСЖ, нехай звикають
PS. Ліга конференцій таки крутіша за Лігу Чемпіонів
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+1
Remark
Команда Мудрика взяла кубок 👌
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+1
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Лига
Классная игра от Челси, особенно первый тайм. На изи выиграли молодцы
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0
NATS
ПСЖ даже проигрывать не умеет. Вот что значит говноклуб. Позорное поведение тренера после матча. Интересно, санкции какие-то будут, потому что это ненормально, когда тренер в лицо пихает футболистов соперника.
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0
FootFoodBol
А я знал, знал
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0
yarchumak8
Нежданчик
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0
pol-55
ПСЖ побувала в *шкурі* Реала після дебюту,а взагалі добре що Челсі трохи їх спустили на зенлю.P.S.А ще у Меланї чудові ножки,а в Рижого нікудишні носки.
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0
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GroundUnder
 Никакой сенсации, так будут и мечтающий Шахтёр драть в Лиге Европы.
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0
serglavor5k
Хвіча додому руZZкім шашлики жарить
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-1
Егор Коваленко
ходят слухи, что Дембеле уже знает, в каком костюме будет получать ЗМ)
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-1
Talya-Vi-Talya
Михась Мудрик - Чемпіон Світу! Вважаю це найбільшим досягненням шахтарівської академії в історії! 🏆🥇🌎 😊
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-5
Arera
Мишка с победой! Не забудь в Первую Столицу привезти показать этот Кубок!
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-5
Тимощук такой Забавный
Без забавного позорище ПСЖ в защите, к сафонову быстрей Илюха переходи
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-9
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