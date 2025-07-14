Сенсационный результат финала КЧМ. Челси разгромил ПСЖ
Команда Энцо Марески стала первым победителем турнира, проводившегося по новой формуле
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Клубный чемпионат мира. Финал
«Челси» – ПСЖ – 3:0
Гол: Палмер, 22, 30, Жоао Педро, 43
Предупреждения: Педро Нето, 34, Кайседо, 36, Гюсто, 40, Колвилл, 82 – Дембеле, 88, Мендеш, 90+4
Удаление: Жоао Невеш, 86 (неспортивное поведение)
«Челси»: Санчес – Гюсто, Колвилл, Чалоба, Кукурелья, Джеймс (Дьюзберри-Голл, 77) – Кайседо, Энцо Фернандес (Сантос, 61) – Педро Нето (Нкунку, 77), Жоао Педро (Делап, 67), Палмер
ПСЖ: Доннарумма – Хакими (Заир-Эмери, 72), Маркиньос, Бералдо, Нуно Мендеш – Жоау Невеш, Витинья, Фабиан Руис (Маюлю, 72) – Дуэ (Рамуш, 72), Дембеле, Кварацхелия (Барколя, 58)
Арбитр: Алиреза Фагани (Австралия)
Стадион: «Мет-Лайф Стедиум» (Ист-Резерфорд, США)
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