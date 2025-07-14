МАРЕСКА: «Мы счастливы. Клубный ЧМ должен стать важнее Лиги чемпионов»

Главный тренер английской команды «Челси» Энцо Мареска выразил радость и гордость после того, как привел команду к победе на клубном чемпионате мира, обыграв в финале французский ПСЖ (3:0):

«Это была фантастическая реакция. Быть победителями клубного чемпионата мира – это то, чем мы должны очень гордиться. Мы очень счастливы. Особенно потому, что сделали это в матче против ПСЖ. Как я уже говорил раньше, я считаю их лучшей командой в мире с одним из лучших тренеров в мире и фантастическими игроками. Так что это выдающееся достижение.

Если бы мне сказали, что мы будем выигрывать 3:0 уже в первом тайме, конечно, я бы в это не поверил. Но я знал, что мы будем конкурировать – ради этого мы здесь. Я знаю, что наша команда способна бороться с очень талантливыми соперниками. Мы очень счастливы. Я всегда говорил, что для нас честь участвовать в этом турнире. Мы провели здесь месяц, и в итоге это того стоило.

Если честно, я сказал своим игрокам, что у меня есть ощущение: этот турнир может стать настолько же важным, а то и важнее, чем Лига чемпионов. Несколько лет назад мне повезло быть частью тренерского штаба, который выиграл Лигу чемпионов, и я наслаждался каждой минутой. Но я считаю, что этот турнир, который объединяет лучшие клубы мира, станет еще более значимым.

Мы ценим его так же, как победу в Лиге чемпионов, потому что можем подарить этот трофей фанатам «Челси», и это будет источником гордости – носить знак победителя. В течение сезона мы двигались в правильном направлении, мы хорошо его завершили и теперь подняли этот фантастический трофей».