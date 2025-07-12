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Клубный чемпионат мира
Челси
13.07.2025 22:00 - : -
ПСЖ
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Клубный чемпионат мира
12 июля 2025, 23:00 | Обновлено 12 июля 2025, 23:01
597
0

Челси – ПСЖ. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией финала клубного чемпионата мира

12 июля 2025, 23:00 | Обновлено 12 июля 2025, 23:01
597
0
Челси – ПСЖ. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В воскресенье, 13 июля, состоится пфинальный поединок клубного чемпионата мира, в котором будут играть «Челси» и ПСЖ. Игра пройдет в Ист-Резерфорде (США) на поле стадиона «Мидоулендс Стедиум», начало – в 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

«Челси» провел нестабильный групповой этап, но благодаря победе над «Эсперанс Тунис» вышел в плей-офф со второго места. По пути в финал «аристократы» прошли «Бенфику», «Палмейрас» и «Флуминенсе», имея довольно благоприятную сетку. «ПСЖ» уверенно стартовал с разгромной победы над «Атлетико Мадрид», но потом неожиданно проиграл «Ботафого». В плей-офф парижане уничтожили «Интер Майами» 4:0, обыграли «Баварию» в меньшинстве 2:0 и еще раз забили четыре мяча, уничтожив «Реал» в полуфинале. Команда Луиса Энрике является абсолютным фаворитом финала, хотя в футболе возможны даже совсем невероятные сценарии.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Челси» – ПСЖ в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Челси
13 июля 2025 -
22:00
ПСЖ
Фора ПСЖ (-3.0) 9.00 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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