В воскресенье, 13 июля, состоится пфинальный поединок клубного чемпионата мира, в котором будут играть «Челси» и ПСЖ. Игра пройдет в Ист-Резерфорде (США) на поле стадиона «Мидоулендс Стедиум», начало – в 22:00 по Киеву.

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«Челси» провел нестабильный групповой этап, но благодаря победе над «Эсперанс Тунис» вышел в плей-офф со второго места. По пути в финал «аристократы» прошли «Бенфику», «Палмейрас» и «Флуминенсе», имея довольно благоприятную сетку. «ПСЖ» уверенно стартовал с разгромной победы над «Атлетико Мадрид», но потом неожиданно проиграл «Ботафого». В плей-офф парижане уничтожили «Интер Майами» 4:0, обыграли «Баварию» в меньшинстве 2:0 и еще раз забили четыре мяча, уничтожив «Реал» в полуфинале. Команда Луиса Энрике является абсолютным фаворитом финала, хотя в футболе возможны даже совсем невероятные сценарии.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Челси» – ПСЖ в украинской версии сайта.