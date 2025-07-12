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Клубный чемпионат мира
Челси
13.07.2025 22:00 - : -
ПСЖ
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Клубный чемпионат мира
12 июля 2025, 17:58 |
119
0

Челси – ПСЖ. Прогноз и анонс на финальный матч КЧМ-2025

Поединок состоится 13 июля и начнется в 22:00 по Киеву

12 июля 2025, 17:58 |
119
0
Челси – ПСЖ. Прогноз и анонс на финальный матч КЧМ-2025
Коллаж Sport.ua

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13 июля, на клубном чемпионате мира состоится финал, за трофей сразятся Челси и ПСЖ. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Челси

«Аристократы» провели неоднозначный сезон, поэтому, было сложно предсказать, как команда выступит на этом турнире. Челси начал с легкой победы над ФК Лос-Анджелес – 2:0, а потом неожиданно, но по делу уступили Фламенго – 1:3. В последнем туре группового раунда обыграли Эсперанс Тунис – 3:0, что позволило занять вторую строчку в группе.

В плей-офф лондонцы прошли сначала Бенфику – 4:1, счет убедительный, однако, дожать соперника удалось только в овертайме. Далее смогли одолеть Палмейрас – 2:1, тут соперник забил решающий мяч в свои ворота, хотя победа заслуженная. В полуфинале Челси обыграл еще один бразильский клуб Флуминенсе – 2:0, дублем отметился Жоао Педро. При всем уважении к бывшим соперникам, у подопечных Энцо Марески была относительно легкая сетка.

ПСЖ

От парижан ожидали мощного выступления, команда пока оправдывает все ожидания. Уже в первом матче ПСЖ разгромил крепкий Атлетико Мадрид – 4:0. Во втором туре была нелогичная осечка против Ботафого – 0:1, соперник точно не выглядел лучше. Матч третьего тура команда выиграла у Сиэтл Саундерс, чего хватило для первого места в квартете.

В 1/8 финала парижане показали разницу в классе между европейским и американским футболом, когда разгромил Интер Майами – 4:0, наколотив четыре мяча еще в первом тайме. Сопернику не помогли Месси, Суарес и другие ветераны Барселоны.

Тяжелым был матч против Баварии в четвертьфинале, где удалось выиграть 2:0, причем второй мяч в компенсированное время, парижане забили, играя вдевятером. Букмекеры ждали интригующей битвы в полуфинале против Реала, но мы стали свидетелями мастер-класса от ПСЖ, уверенная победа 4:0, испанскому гранду еще повезло, что не пропустили больше. Пока подопечные Луиса Энрике уверенно шагают к очередному трофею, показывая красивый и эффективный футбол.

Личные встречи

Как показывает статистика, клубы пересекались 10 раз на разных турнирах, целых пять матчей завершились вничью, если брать основное время. Последняя встреча состоялась в далеком 2016-м году, тогда в 1/8 финала Лиги чемпионов, дальше прошел ПСЖ, выиграв оба матча с одинаковым счетом 2:1.

Прогноз

С букмекерами на этот раз я согласен, парижане выглядят лучше на этом турнире, поэтому заслуженно считаются фаворитами.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Челси – 5,22, ничья – 4,26, победа ПСЖ – 1,63. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Играть в открытый футбол с таким ПСЖ настоящее самоубийство, лондонцы постараются нейтрализовать сильные стороны соперника. Я думаю, французский клуб возьмет трофей, ставлю на успех подопечных Луиса Энрике с форой -1 за коэффициент 2.

Прогноз Sport.ua
Челси
13 июля 2025 -
22:00
ПСЖ
Фора ПСЖ (-1) 2.00 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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