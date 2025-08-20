ФОТО. Трамп забрал себе трофей Клубного ЧМ. ФИФА сделает еще один
Президент США уже выставил его у себя в офисе
Во время недавней встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами ЕС многие отметили, что в офисе Трампа находится трофей Клубного чемпионата мира.
Трамп в июле во время награждения Челси неожиданно появился на церемонии и забрал приз себе, но отдавать уже не собирается.
«Я спросил, когда они собираются забрать трофей. Они ответили, что не заберут его, а сделают новый. А тот теперь будет в Овальном кабинете», – сказал Трамп.
При этом в ФИФА отметили, что на самом деле «настоящий» трофей остается в офисе организации. Это же касается, например, трофея Кубка мира, а победитель получает копию.
В итоге для Челси сделают еще одну копию.
