Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Трамп забрал себе трофей Клубного ЧМ. ФИФА сделает еще один
Клубный чемпионат мира
20 августа 2025, 17:59 | Обновлено 20 августа 2025, 18:07
704
0

Президент США уже выставил его у себя в офисе

Getty Images/Global Images Ukraine

Во время недавней встречи президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами ЕС многие отметили, что в офисе Трампа находится трофей Клубного чемпионата мира.

Трамп в июле во время награждения Челси неожиданно появился на церемонии и забрал приз себе, но отдавать уже не собирается.

«Я спросил, когда они собираются забрать трофей. Они ответили, что не заберут его, а сделают новый. А тот теперь будет в Овальном кабинете», – сказал Трамп.

При этом в ФИФА отметили, что на самом деле «настоящий» трофей остается в офисе организации. Это же касается, например, трофея Кубка мира, а победитель получает копию.

В итоге для Челси сделают еще одну копию.

Дональд Трамп клубный чемпионат мира по футболу Челси российско-украинская война
Иван Зинченко Источник: BBC
