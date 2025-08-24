Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Шедевр со штрафного: Сон забил первый гол после ухода из Тоттенхэма
МЛС США
Даллас
24.08.2025 03:30 – FT 1 : 1
Лос-Анджелес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
24 августа 2025, 08:39 | Обновлено 24 августа 2025, 08:50
593
0

ВИДЕО. Шедевр со штрафного: Сон забил первый гол после ухода из Тоттенхэма

Корейский звездный вингер вместе с Лос-Анджелес сыграл вничью с Даллосом в матче MLS

24 августа 2025, 08:39 | Обновлено 24 августа 2025, 08:50
593
0
ВИДЕО. Шедевр со штрафного: Сон забил первый гол после ухода из Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

В ночь на 24 августа состоялся матч очередного тура MLS между командами Даллас и Лос-Анджелес.

Поединок прошел на арене Тойота Стэдиум в городе Фриско. Игра завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У хозяев единственный гол забил Логан Фаррингтон, а у гостей отличился звездный южнокорейский вингер Сон Хын Мин. Сон положил шедевр прямым ударом со штрафного.

Для Сона это был третий поединок в американской лиге после ухода из английского Тоттенхэма и первый гол. Неделей ранее он отметился ассистом во встрече против Нью-Инглэнд Революшн.

В таблице Западной конференции Л-А занимает четвертое место с 41 очком. Даллас идет на 11-й позиции с 30 пунктами.

MLS 2025. 24 августа

Даллас – Лос-Анджелес – 1:1

Голы: Фаррингтон, 13 – Сон Хын Мин, 6

ГОЛ! 0:1 Сон Хын Мин, 6 мин.

Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

13’
ГОЛ ! Мяч забил Logan Farrington (Даллас).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Лос-Анджелес).
По теме:
Монреаль – Остин – 3:2. Как забил украинский форвард? Видео голов и обзор
ВИДЕО. Классико Росарио: Ди Мария забил безумный гол со штрафного в девятку
ВИДЕО. Первый гол в MLS: Мюллер забил с пенальти на 90+14 в матче-триллере
Сон Хын Мин видео голов и обзор Даллас (MLS) Лос-Анджелес (MLS) Major League Soccer (MLS)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Привет из Одессы. Черноморец выбил Зарю из Кубка Украины
Футбол | 23 августа 2025, 15:00 15
Привет из Одессы. Черноморец выбил Зарю из Кубка Украины
Привет из Одессы. Черноморец выбил Зарю из Кубка Украины

Команда Кучера опустилась в Первую лигу, но качество никуда не исчезло

Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
Футбол | 23 августа 2025, 15:14 2
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала

«Прикарпатье» пропустило на последней минуте, а потом уступило и в серии пенальти

Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
Футбол | 23.08.2025, 11:18
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
Романо назвал будущий клуб Доннаруммы. Голкипер попрощался с ПСЖ
Забарный или Сафонов? Фанаты ПСЖ обратились к клубу с просьбой
Футбол | 24.08.2025, 02:54
Забарный или Сафонов? Фанаты ПСЖ обратились к клубу с просьбой
Забарный или Сафонов? Фанаты ПСЖ обратились к клубу с просьбой
Футбол или дзюдо? Билодид удивила ответом по поводу Олимпиаду 2028
Футбол | 24.08.2025, 08:58
Футбол или дзюдо? Билодид удивила ответом по поводу Олимпиаду 2028
Футбол или дзюдо? Билодид удивила ответом по поводу Олимпиаду 2028
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Роман ГРИГОРЧУК: «Это был ужасно перспективный футболист»
Роман ГРИГОРЧУК: «Это был ужасно перспективный футболист»
22.08.2025, 14:21
Футбол
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
23.08.2025, 08:43 1
Футбол
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
23.08.2025, 07:17 21
Футбол
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
Источник: Шовковский выгнал Ярмоленко с тренировки Динамо
22.08.2025, 09:46 19
Футбол
Шатерникова дала совет Усику: «Я хотела бы, чтобы Александр...»
Шатерникова дала совет Усику: «Я хотела бы, чтобы Александр...»
23.08.2025, 10:08
Бокс
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
23.08.2025, 04:23
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
23.08.2025, 08:44
Бокс
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
Директор команды Усика: «Этот бой очень плохой для него»
23.08.2025, 00:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем