ВИДЕО. Шедевр со штрафного: Сон забил первый гол после ухода из Тоттенхэма
Корейский звездный вингер вместе с Лос-Анджелес сыграл вничью с Даллосом в матче MLS
В ночь на 24 августа состоялся матч очередного тура MLS между командами Даллас и Лос-Анджелес.
Поединок прошел на арене Тойота Стэдиум в городе Фриско. Игра завершилась со счетом 1:1.
У хозяев единственный гол забил Логан Фаррингтон, а у гостей отличился звездный южнокорейский вингер Сон Хын Мин. Сон положил шедевр прямым ударом со штрафного.
Для Сона это был третий поединок в американской лиге после ухода из английского Тоттенхэма и первый гол. Неделей ранее он отметился ассистом во встрече против Нью-Инглэнд Революшн.
В таблице Западной конференции Л-А занимает четвертое место с 41 очком. Даллас идет на 11-й позиции с 30 пунктами.
MLS 2025. 24 августа
Даллас – Лос-Анджелес – 1:1
Голы: Фаррингтон, 13 – Сон Хын Мин, 6
ГОЛ! 0:1 Сон Хын Мин, 6 мин.
Видеообзор матча
События матча
