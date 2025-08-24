ВИДЕО. Шедевр со штрафного: Сон забил первый гол после ухода из Тоттенхэма

В ночь на 24 августа состоялся матч очередного тура MLS между командами Даллас и Лос-Анджелес.

Поединок прошел на арене Тойота Стэдиум в городе Фриско. Игра завершилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

У хозяев единственный гол забил Логан Фаррингтон, а у гостей отличился звездный южнокорейский вингер Сон Хын Мин. Сон положил шедевр прямым ударом со штрафного.

Для Сона это был третий поединок в американской лиге после ухода из английского Тоттенхэма и первый гол. Неделей ранее он отметился ассистом во встрече против Нью-Инглэнд Революшн.

В таблице Западной конференции Л-А занимает четвертое место с 41 очком. Даллас идет на 11-й позиции с 30 пунктами.

MLS 2025. 24 августа

Даллас – Лос-Анджелес – 1:1

Голы: Фаррингтон, 13 – Сон Хын Мин, 6

ГОЛ! 0:1 Сон Хын Мин, 6 мин.

Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

