ВИДЕО. Первый гол в MLS: Мюллер забил с пенальти на 90+14 в матче-триллере
Томас принес победу команде Ванкувер Уайткепс в поединке против Сент-Луиса Сити
В ночь на 24 августа состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Ванкувер Уайткэпс и Сент-Луис Сити.
Поединок прошел на стадионе Би-Си Плейс в Ванкувере. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Решающий гол на 90+14-й минуте забил легендарный немецкий экс-футболист Баварии Томас Мюллер. Мюллер реализовал пенальти и принес своему коллективу три очка.
Рефери назначил довольно спорное пенальти после просмотра VAR из-за фола защитника Сент-Луиса на уругвайце Матиаса Лаборде.
Для Мюллер это был второй матч в американской лиге и первый гол.
В таблице Западной конференции Ванкувер занимает третье место с 49 очками. У Сент-Луиса 21 пункт и 14-я позиция.
MLS 2025. 24 августа
Ванкувер Уайткэпс – Сент-Луис Сити – 3:2
Голы: Уайт, 45+3 (пен.), Риос, 79, Мюллер, 90+14 (пен.) – Льовен, 14, Клаусс, 73
ГОЛ! 3:2 Мюллер, 90+14 мин. (пен.)
Видеообзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сопротивление Индонезии наша молодежка сломала только на тай-брейке
Команда Кучера опустилась в Первую лигу, но качество никуда не исчезло