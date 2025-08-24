ВИДЕО. Первый гол в MLS: Мюллер забил с пенальти на 90+14 в матче-триллере

В ночь на 24 августа состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Ванкувер Уайткэпс и Сент-Луис Сити.

Поединок прошел на стадионе Би-Си Плейс в Ванкувере. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Решающий гол на 90+14-й минуте забил легендарный немецкий экс-футболист Баварии Томас Мюллер. Мюллер реализовал пенальти и принес своему коллективу три очка.

Рефери назначил довольно спорное пенальти после просмотра VAR из-за фола защитника Сент-Луиса на уругвайце Матиаса Лаборде.

Для Мюллер это был второй матч в американской лиге и первый гол.

В таблице Западной конференции Ванкувер занимает третье место с 49 очками. У Сент-Луиса 21 пункт и 14-я позиция.

MLS 2025. 24 августа

Ванкувер Уайткэпс – Сент-Луис Сити – 3:2

Голы: Уайт, 45+3 (пен.), Риос, 79, Мюллер, 90+14 (пен.) – Льовен, 14, Клаусс, 73

ГОЛ! 3:2 Мюллер, 90+14 мин. (пен.)

