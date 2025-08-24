Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Первый гол в MLS: Мюллер забил с пенальти на 90+14 в матче-триллере
МЛС США
Ванкувер Вайткепс
24.08.2025 04:30 – FT 3 : 2
Сент-Луис Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
24 августа 2025, 08:26 | Обновлено 24 августа 2025, 08:30
414
0

ВИДЕО. Первый гол в MLS: Мюллер забил с пенальти на 90+14 в матче-триллере

Томас принес победу команде Ванкувер Уайткепс в поединке против Сент-Луиса Сити

24 августа 2025, 08:26 | Обновлено 24 августа 2025, 08:30
414
0
ВИДЕО. Первый гол в MLS: Мюллер забил с пенальти на 90+14 в матче-триллере
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

В ночь на 24 августа состоялся матч очередного тура Major League Soccer (MLS) между командами Ванкувер Уайткэпс и Сент-Луис Сити.

Поединок прошел на стадионе Би-Си Плейс в Ванкувере. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Решающий гол на 90+14-й минуте забил легендарный немецкий экс-футболист Баварии Томас Мюллер. Мюллер реализовал пенальти и принес своему коллективу три очка.

Рефери назначил довольно спорное пенальти после просмотра VAR из-за фола защитника Сент-Луиса на уругвайце Матиаса Лаборде.

Для Мюллер это был второй матч в американской лиге и первый гол.

В таблице Западной конференции Ванкувер занимает третье место с 49 очками. У Сент-Луиса 21 пункт и 14-я позиция.

MLS 2025. 24 августа

Ванкувер Уайткэпс – Сент-Луис Сити – 3:2

Голы: Уайт, 45+3 (пен.), Риос, 79, Мюллер, 90+14 (пен.) – Льовен, 14, Клаусс, 73

ГОЛ! 3:2 Мюллер, 90+14 мин. (пен.)

Видеообзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

90’ +14
ГОЛ ! С пенальти забил Томас Мюллер (Ванкувер Вайткепс).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Риос (Ванкувер Вайткепс).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Клаусс (Сент-Луис Сити).
45’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Брайан Уайт (Ванкувер Вайткепс).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Эдуард Левен (Сент-Луис Сити).
По теме:
Монреаль – Остин – 3:2. Как забил украинский форвард? Видео голов и обзор
ВИДЕО. Шедевр со штрафного: Сон забил первый гол после ухода из Тоттенхэма
Ротация от Маскерано. Интер Майами без Месси не сумел обыграть аутсайдера
Ванкувер Уайткэпс Major League Soccer (MLS)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
Волейбол | 23 августа 2025, 17:43 4
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером
ЧМ по волейболу. Украина одержала сверхсложную победу над аутсайдером

Сопротивление Индонезии наша молодежка сломала только на тай-брейке

Привет из Одессы. Черноморец выбил Зарю из Кубка Украины
Футбол | 23 августа 2025, 15:00 15
Привет из Одессы. Черноморец выбил Зарю из Кубка Украины
Привет из Одессы. Черноморец выбил Зарю из Кубка Украины

Команда Кучера опустилась в Первую лигу, но качество никуда не исчезло

Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
Футбол | 23.08.2025, 15:14
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
Сенсация в Кубке и 24 пенальти. Любительский Денгофф вышел в 1/16 финала
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
Футбол | 24.08.2025, 01:19
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Грустно на это смотреть. Нет ни мастерства, ни самоотдачи»
ВИДЕО. Классико Росарио: Ди Мария забил безумный гол со штрафного в девятку
Футбол | 24.08.2025, 09:05
ВИДЕО. Классико Росарио: Ди Мария забил безумный гол со штрафного в девятку
ВИДЕО. Классико Росарио: Ди Мария забил безумный гол со штрафного в девятку
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
Леннокс ЛЬЮИС: Почему ты называешь себя христианином, имея детей вне брака?
23.08.2025, 08:44
Бокс
Роман ГРИГОРЧУК: «Это был ужасно перспективный футболист»
Роман ГРИГОРЧУК: «Это был ужасно перспективный футболист»
22.08.2025, 14:21
Футбол
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
Реал Мадрид нацелился на трансфер украинца, у которого конфликт со сборной
23.08.2025, 07:17 21
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Я такого еще не видел. У этого супертяжа нет минусов»
Дэвид ХЭЙ: «Я такого еще не видел. У этого супертяжа нет минусов»
23.08.2025, 00:58
Бокс
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
В пару к Ванату. Милевский нашел нового форварда для Динамо
23.08.2025, 08:43 1
Футбол
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
ЛАПИН: «Нет, бой Усика с ним это не шутка. Ведем переговоры, будет шоу»
23.08.2025, 04:23
Бокс
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
Решил Суркис. Экс-игрок сборной уйдет из Динамо после поражения от Маккаби
22.08.2025, 13:35 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем