Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дубль Байрактаревича помог ПСВ одолеть Гронинген в матче с шестью голами
24 августа 2025, 04:28 | Обновлено 24 августа 2025, 07:22
Дубль Байрактаревича помог ПСВ одолеть Гронинген в матче с шестью голами

23 августа состоялись три матча третьего тура чемпионата Нидерландов

Getty Images/Global Images Ukraine. Эсмир Байрактаревич

23 августа состоялся матч третьего тура чемпионата Нидерландов, в котором встретились ПСВ и «Гронинген». Команды устроили настоящую голевую перестрелку, в которой сильнее оказались хозяева – 4:2.

В первом тайме команды обменялись забитыми голами – полузащитник ПСВ Гус Тил открыл счет на 37-й минуте, но вскоре Виллумссон восстановил паритет. Героем встречи стал боснийский нападающий Эсмир Байрактаревич, который оформил дубль.

Еще один гол в ворота «Гронингена» забил ван Боммел. Гости сократили отставание в счете на 87-й минуте, но забить третий гол уже не успели.

В других поединках игрового дня «Гоу Эхед Иглз» потерпел разгромное поражение от «Спарты» Роттердам (0:3), а «Телстар» и «Волендам» не сумели определить сильнейшего и сыграли вничью со счетом 2:2.

Чемпионат Нидерландов, 3-й тур. 23 августа

ПСВ Гронинген 4:2
Голы: Тил, 32, Байрактаревич, 46, 66, ван Боммел, 49 – Виллумссон, 39, Сеунтьенс, 87

Гоу Эхед Иглз – Спарта Роттердам – 0:3
Голы: Клемент, 36, Лауритсен, 62, Кинтеро, 86

Телстар – Волендам – 2:2
Голы: Хетли, 41, Броуэр, 45+1 – Дескотт, 64, 82

чемпионат Нидерландов по футболу Телстар Волендам Гоу Эхед Иглс Спарта Роттердам ПСВ Гронинген Рубен ван Боммель
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
