СВИТОЛИНА: «Рада, что этой проблемы не существует. Операция все исправила»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 13) поделилась эмоциями и ожиданиями перед Открытым чемпионатом США 2025, а также рассказала о своей подготовке к мейджору:

– Элина, последние два US Open были для вас не очень успешными, относительно в целом высокой планки вашей результатов на «мейджорах». К тому же, после них вам приходилось завершать сезон из-за различных проблем со здоровьем. С каким настроением вы приехали в этом году в Нью-Йорк?

– У меня действительно не очень хорошие воспоминания о последних двух сезонах, когда я играла в Нью-Йорке, потому что были большие проблемы с ногой. Сейчас я рада, что этой проблемы не существует, что прошлогодняя операция все исправила.

В общем чувствую себя хорошо, хотя на самом деле перед Grand Slam практически никогда не чувствуешь себя хорошо, потому что присутствуют и нервы, и давление с разных сторон. Но это нормально и я уже привыкла к такому состоянию. Каждый день стараюсь работать над разными игровыми элементами. У меня есть еще несколько дней до первого матча, и есть время, чтобы подготовиться физически, настроить себя. Поэтому в целом готовность – нормальная.

– Где проходила ваша подготовка к US Open после раннего поражения в Цинциннати?

– Да, к сожалению, у меня случилось раннее поражение в Цинциннати, но с другой стороны, у меня появилось время для восстановления. Поскольку сейчас «тысячники» двухнедельные и немного больше времени, то я решила, что будет неплохо и для ментального здоровья, и для физического, поехать домой и немного отдохнуть и потренироваться. Для меня это лучше, чем я находилась бы дальше в Цинциннати, где ничего не происходит и сам турнир играется очень далеко от какой-то цивилизации.

– Вы уже провели несколько тренировок на кортах USO и даже сыграли выставочный матч. Отличается ли в этом году покрытие и игровые условия или, возможно, мячи от турниров последних лет?

– Небольшие изменения есть, не знаю, как с покрытием и мячами, но я вот играю в этом году другой ракеткой, не той, что в прошлых сезонах. Но если честно, то я стараюсь об этом сильно не думать и работать с тем, что есть. Стараюсь как можно лучше подстроиться под разные стадионы, разные корты - на каждом есть свои особенности, поэтому постоянно нужно адаптироваться.

– В первом круге вам придется сыграть против Анны Бондар, которую вы в этом году уже победили на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне». На харде для вас уже не будет секретов в ее игре?

– Так мы уже играли дважды и на разных покрытиях – и на быстром, и на более медленном. Я больше смотрю на наш матч на «Ролан Гаррос», потому что там был такой хороший матч и можно было увидеть ее сильные стороны.

Она может хорошо подавать, может держать темп на задней линии, умеет хорошо накручивать мяч, слева играет более плоско – так что я готовлюсь к ее стилю игры. Мы проговорили с тренером тактические моменты, которые я должна использовать во время матча. Надеюсь, что те две победы, которые я одержала в матчах против нее в этом году, помогут мне быть более уверенной, – сказала Свитолина.