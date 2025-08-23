Новый рекордсмен Айнтрахта и безвыигрышная серия Вердера
Немецкие клубы начали кампанию Бундеслиги в очном противостоянии
В первом туре немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» победил «Вердер» со счетом 4:1.
Этот матч стал знаковым для Джана Узуна, который в возрасте 19 лет и 285 дней стал самым молодым игроком «Айнтрахта», отличившимся тремя результативными действиями в матче Бундеслиги (гол + 2 ассиста).
Бременский «Вердер» не может победить уже в 11 матчах первых туров чемпионата Германии.
Безвыигрышная серия Вердера в первых турах Бундеслиги
- 2014: Герта – Вердер – 2:2
- 2015: Вердер – Шальке – 0:3
- 2016: Бавария – Вердер – 6:0
- 2017: Гоффенгайм – Вердер – 1:0
- 2018: Вердер – Ганновер – 1:1
- 2019: Вердер – Фортуна – 1:3
- 2020: Вердер – Герта – 1:4
- 2021: Бундеслига 2
- 2022: Вольфсбург – Вердер – 2:2
- 2023: Вердер – Бавария – 0:4
- 2024: Аугсбург – Вердер – 2:2
- 2025: Айнтрахт – Вердер – 4:1
3 - Aged 19 years and 285 days, Can Uzun is the youngest Frankfurt player to be involved in three goals in a single Bundesliga match (1G 2A) since detailed data collection began in 2004-05. Kickstart. #SGESVW pic.twitter.com/PFjk9xJ9mk— OptaFranz (@OptaFranz) August 23, 2025
