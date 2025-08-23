Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
23 августа 2025, 18:51 |
Новый рекордсмен Айнтрахта и безвыигрышная серия Вердера

Немецкие клубы начали кампанию Бундеслиги в очном противостоянии

Новый рекордсмен Айнтрахта и безвыигрышная серия Вердера
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Узун

В первом туре немецкой Бундеслиги «Айнтрахт» победил «Вердер» со счетом 4:1.

Этот матч стал знаковым для Джана Узуна, который в возрасте 19 лет и 285 дней стал самым молодым игроком «Айнтрахта», отличившимся тремя результативными действиями в матче Бундеслиги (гол + 2 ассиста).

Бременский «Вердер» не может победить уже в 11 матчах первых туров чемпионата Германии.

Безвыигрышная серия Вердера в первых турах Бундеслиги

  • 2014: Герта – Вердер – 2:2
  • 2015: Вердер – Шальке – 0:3
  • 2016: Бавария – Вердер – 6:0
  • 2017: Гоффенгайм – Вердер – 1:0
  • 2018: Вердер – Ганновер – 1:1
  • 2019: Вердер – Фортуна – 1:3
  • 2020: Вердер – Герта – 1:4
  • 2021: Бундеслига 2
  • 2022: Вольфсбург – Вердер – 2:2
  • 2023: Вердер – Бавария – 0:4
  • 2024: Аугсбург – Вердер – 2:2
  • 2025: Айнтрахт – Вердер – 4:1
Вердер Бундеслига чемпионат Германии по футболу Айнтрахт Франкфурт статистика Джан Узун
