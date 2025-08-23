Бундеслига. Байер и Штутгарт начали с поражений, 4 гола Айнтрахта
Продолжается первый тур Бундеслиги
В Бундеслиге продолжается 1-й тур, а в субботу днем состоялось пять матчей чемпионата Германии.
Неудачно стартовали Байер и Штутгарт, которые проиграли Хоффенхайму и Униону соответственно. В составе Байера отметим гол защитника-новичка Джарелла Куанса.
Выделим четыре гола Айнтрахта в ворота Вердера. Несмотря на продажу ключевого форварда Уго Экитике, команда продолжает демонстрировать яркий футбол.
В пятницу Бундеслига стартовала с победы Баварии над Лейпцигом 6:0.
Чемпионат Германии. 1-й тур
Байер – Хоффенхайм 1:2
Голы: Кванса, 6 – Аслиани, 25, Темперле, 52
Айнтрахт – Вердер 4:1
Голы: Узун, 22, Бахоя, 25, 47, Кнауфф, 70 – Нджинма, 48
Фрайбург – Аугсбург 1:3
Голы: Грифо, 58 – Яннулис, 32, Матсима, 42, Волф, 45
Унион – Штутгарт 2:1
Голы: Анса, 18, 45 – Томас, 86
Хайденхайм – Вольфсбург 1:3
Голы: Сенца, 29 – Ольсен, 20, Сванберг, 67, Амоура, 87
