Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Бундеслига. Байер и Штутгарт начали с поражений, 4 гола Айнтрахта
23 августа 2025, 19:02 | Обновлено 23 августа 2025, 19:17
Бундеслига. Байер и Штутгарт начали с поражений, 4 гола Айнтрахта

Продолжается первый тур Бундеслиги

Getty Images/Global Images Ukraine

В Бундеслиге продолжается 1-й тур, а в субботу днем состоялось пять матчей чемпионата Германии.

Неудачно стартовали Байер и Штутгарт, которые проиграли Хоффенхайму и Униону соответственно. В составе Байера отметим гол защитника-новичка Джарелла Куанса.

Выделим четыре гола Айнтрахта в ворота Вердера. Несмотря на продажу ключевого форварда Уго Экитике, команда продолжает демонстрировать яркий футбол.

В пятницу Бундеслига стартовала с победы Баварии над Лейпцигом 6:0.

Чемпионат Германии. 1-й тур

Байер – Хоффенхайм 1:2
Голы: Кванса, 6 – Аслиани, 25, Темперле, 52

Айнтрахт – Вердер 4:1
Голы: Узун, 22, Бахоя, 25, 47, Кнауфф, 70 – Нджинма, 48

Фрайбург – Аугсбург 1:3
Голы: Грифо, 58 – Яннулис, 32, Матсима, 42, Волф, 45

Унион – Штутгарт 2:1
Голы: Анса, 18, 45 – Томас, 86

Хайденхайм – Вольфсбург 1:3
Голы: Сенца, 29 – Ольсен, 20, Сванберг, 67, Амоура, 87

Бундеслига чемпионат Германии по футболу Байер Штутгарт Унион Берлин Хоффенхайм Аугсбург Фрайбург Вердер
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
