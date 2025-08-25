Хаби АЛОНСО: «В важных матчах ты там играть не будешь»
Тренер нашел новую позицию для Трента
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо нашел новую позицию для звездного новичка клуба Трента Александра-Арнольда.
Алонсо предупредил футболиста, что в важных матчах он будет играть на позиции полузащитника, а не правого фулбека.
«Ты не будешь играть на позиции защитника в важных играх, ты будешь полузащитником», — сказал Алонсо.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» решил прекратить поиски нового форварда после того, как было сыграно два поединка Клубного чемпионата мира. Все изменилось после матчей на турнире в США – наставника «сливочных» поразил 21-летний Гонсало Гарсия.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Игора Тудора стартовали с победы в чемпионате Италии
Американец похвалил Шугара Рэя Робинсона