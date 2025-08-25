Хаби АЛОНСО: «В важных матчах ты там играть не будешь»

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо нашел новую позицию для звездного новичка клуба Трента Александра-Арнольда.

Алонсо предупредил футболиста, что в важных матчах он будет играть на позиции полузащитника, а не правого фулбека.

«Ты не будешь играть на позиции защитника в важных играх, ты будешь полузащитником», — сказал Алонсо.

