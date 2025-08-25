Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
25 августа 2025, 00:20
Хаби АЛОНСО: «В важных матчах ты там играть не будешь»

Тренер нашел новую позицию для Трента

Хаби АЛОНСО: «В важных матчах ты там играть не будешь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо нашел новую позицию для звездного новичка клуба Трента Александра-Арнольда.

Алонсо предупредил футболиста, что в важных матчах он будет играть на позиции полузащитника, а не правого фулбека.

«Ты не будешь играть на позиции защитника в важных играх, ты будешь полузащитником», — сказал Алонсо.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» решил прекратить поиски нового форварда после того, как было сыграно два поединка Клубного чемпионата мира. Все изменилось после матчей на турнире в США – наставника «сливочных» поразил 21-летний Гонсало Гарсия.

Трент Александер-Арнольд Реал Мадрид Хаби Алонсо Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Real Madrid Confidencial
