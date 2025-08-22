Кубок Украины. Карбон – Ингулец – 1:2. Видео голов и обзор матча

22 августа состоялся матч 1/32 Кубка Украины между Карбоном и ФК Ингулец. Со счетом 2:1 выиграла команда Первой лиги.

Клуб Карбон представляет Черкасскую область, выступает на аматорском уровне. Ингулец по итогам минувшего сезона вылетел из УПЛ и сейчас играет в Первой лиге.

Кубок Украины. 1/32 финала

Карбон – Ингулец 1:2

Голы: Кошелюк, 8 – Касимов, 3, Фарасеенко, 49