Кубок Украины. Карбон – Ингулец – 1:2. Видео голов и обзор матча
Фрагменты матча Кубка Украины
22 августа состоялся матч 1/32 Кубка Украины между Карбоном и ФК Ингулец. Со счетом 2:1 выиграла команда Первой лиги.
Клуб Карбон представляет Черкасскую область, выступает на аматорском уровне. Ингулец по итогам минувшего сезона вылетел из УПЛ и сейчас играет в Первой лиге.
Кубок Украины. 1/32 финала
Карбон – Ингулец 1:2
Голы: Кошелюк, 8 – Касимов, 3, Фарасеенко, 49
События матча
49’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Фарасеенко (Ингулец).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Кошелюк (Карбон).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Касимов (Ингулец).
