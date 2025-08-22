Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кубок Украины. Карбон – Ингулец – 1:2. Видео голов и обзор матча
Кубок Украины
Карбон
22.08.2025 15:30 – FT 1 : 2
Ингулец
Обзор Видео
22 августа 2025, 20:10 | Обновлено 22 августа 2025, 20:36
22 августа состоялся матч 1/32 Кубка Украины между Карбоном и ФК Ингулец. Со счетом 2:1 выиграла команда Первой лиги.

Клуб Карбон представляет Черкасскую область, выступает на аматорском уровне. Ингулец по итогам минувшего сезона вылетел из УПЛ и сейчас играет в Первой лиге.

Кубок Украины. 1/32 финала

Карбон – Ингулец 1:2
Голы: Кошелюк, 8 – Касимов, 3, Фарасеенко, 49

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Фарасеенко (Ингулец).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Кошелюк (Карбон).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Касимов (Ингулец).
Кубок Украины по футболу Ингулец Карбон Черкассы видео голов и обзор
Иван Зинченко Sport.ua
