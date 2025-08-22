22 августа состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/32 финала турнира сыграют команды Карбон и Ингулец, начало в 15:30.

Клуб Карбон представляет Черкасскую область, выступает на аматорском уровне. Ингулец по итогам минувшего сезона вылетел из УПЛ и сейчас играет в Первой лиге.

