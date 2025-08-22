Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кубок Украины. Карбон – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Украины
Карбон
22.08.2025 15:30 - : -
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
22 августа 2025, 01:17 | Обновлено 22 августа 2025, 02:46
74
0

Кубок Украины. Карбон – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч Кубка Украины по футболу

22 августа 2025, 01:17 | Обновлено 22 августа 2025, 02:46
74
0
Кубок Украины. Карбон – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 августа состоится матч обновленного Кубка Украины. В рамках 1/32 финала турнира сыграют команды Карбон и Ингулец, начало в 15:30.

Клуб Карбон представляет Черкасскую область, выступает на аматорском уровне. Ингулец по итогам минувшего сезона вылетел из УПЛ и сейчас играет в Первой лиге.

Карбон – Ингулец. Начало в 15:30

По теме:
Карбон – Ингулец. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
Виктория – Ворскла. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26
Локомотив – Колос. 1/32 финала Кубка Украины. Смотреть онлайн LIVE
Ингулец смотреть онлайн Кубок Украины по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Бокс | 21 августа 2025, 04:54 0
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»
Владимир КЛИЧКО: «Это очень хорошая новость. Пришло время его остановить»

Бывший украинский боксер стремится к миру в Украине

Легендарный клуб предложит Роме обменять Довбика на двоих футболистов
Футбол | 21 августа 2025, 07:47 4
Легендарный клуб предложит Роме обменять Довбика на двоих футболистов
Легендарный клуб предложит Роме обменять Довбика на двоих футболистов

«Милан» готов отдать Юнуса Мусу и Давида Бартезаги ради форварда сборной Украины

Тренер ПСЖ – Забарному и Сафонову: «Спорт вне политики»
Футбол | 21.08.2025, 19:22
Тренер ПСЖ – Забарному и Сафонову: «Спорт вне политики»
Тренер ПСЖ – Забарному и Сафонову: «Спорт вне политики»
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
Футбол | 21.08.2025, 08:44
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
«Нужно возвращаться». Мирон Маркевич обратился к Довбику и дал ему совет
ВИДЕО. Романчук сделал гениальный ассист из аута в матче Лиги конференций
Футбол | 22.08.2025, 02:23
ВИДЕО. Романчук сделал гениальный ассист из аута в матче Лиги конференций
ВИДЕО. Романчук сделал гениальный ассист из аута в матче Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
Шовковский подтвердил трансфер форварда и высказался о матче Лиги Европы
20.08.2025, 19:59 29
Футбол
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
Шовковский может покинуть Динамо уже в ближайшее время. Названо условие
20.08.2025, 21:32 40
Футбол
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
В ПСЖ наплевали на мнение Сафонова. Парижане приняли важное решение
20.08.2025, 08:10 7
Футбол
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
Прощай, Рома. Довбик получил суперпредложение от топ-клуба
21.08.2025, 15:57 4
Футбол
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
Билодид одним словом отреагировала на допинг Бех-Романчук
20.08.2025, 22:37 13
Другие виды
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вы знаете, что он ушел из Динамо»
20.08.2025, 20:18 1
Футбол
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
Титульный бой в Эр-Рияде? Стало известно имя следующего соперника Усика
20.08.2025, 15:01 21
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
Тайсон ФЬЮРИ: «К черту с ним драться. Ни за какие деньги мира»
20.08.2025, 05:55 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем