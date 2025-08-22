Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок Украины
Карбон
22.08.2025 15:30 – FT 1 : 2
Ингулец
Кубок Украины
22 августа 2025, 18:15 | Обновлено 22 августа 2025, 18:33
Кубок Украины. Ингулец провел непростой матч против аматорской команды

Команда Первой лиги прошла дальше

Кубок Украины. Ингулец провел непростой матч против аматорской команды

Состоялся матч 1/32 финала обновленного Кубка Украины. Аматорская команда Карбон из Черкасской области принимала Ингулец, который по итогам минувшего сезона вылетел из УПЛ.

На старте встречи команды оформили два гола за восемь минут, однако далее Ингулец контролировал ход матча и во втором тайме оформил победный мяч.

Кубок Украины. 1/32 финала

Карбон – Ингулец 1:2
Голы: Кошелюк, 8 – Касимов, 3, Фарасеенко, 49

Карбон (стартовый состав): Маглеваный, Дедов, Кошелюк, Изотов, Бугай, Беззуб, Белоус, Скоров, Аверьянов, Швыденко, Тенжицкий

Ингулец (стартовый состав): Жилкин, Дихтярук, Жовтенко, Свистун, Меленчук, Волохатый, Гаджук, Бенедюк, Могильный, Касимов, Дзень

Кубок Украины по футболу Ингулец Карбон Черкассы
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
