Кубок Украины
Карбон
22.08.2025 15:30 - : -
Ингулец
Кубок Украины
21 августа 2025, 15:36
Карбон – Ингулец. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины

Матч начнется 22 авуста в 15:30 по Киеву

Карбон – Ингулец. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины
ФК Карбон

В пятницу, 22 августа состоится поединок 1/32 финала Кубка Украины между черкасским «Карбоном» и «Ингульцем». По киевскому времени игра начнется в 15.30.

Карбон Черкассы

В Кубок Украины коллектив попал благодаря победе в Кубке Черкасской области в прошлом сезоне. В квалификации на турнир «Карбон» одолел одесскую «Пальмиру» со счетом 2:1. Также команда недавно дебютировала в любительском чемпионате Украины, однако сделала это не слишком удачно, проиграв 2:1 «Роките». Однако, кроме этого, клуб продолжает успешные выступления и в лиге Черкасской области, где в последнем поединке разгромил «Златокрай» 10:1.

Ингулец

После вылета из УПЛ (в наивысшем дивизионе коллектив набрал 24 очка и занял предпоследнее, 15 место) команда вернулась в Первую лигу, где за 3 поединка в текущем сезоне получила 5 очков и пока находится на 7-м месте. Подопечные Василия Кобина сыграли вничью с «Буковиной» и «Нивой», а также смогли победить в игре против «Металлиста».

Из Кубка Украины в минувшем сезоне коллектив вылетел в первом же для себя матче, уступив «Пробой» на стадии 1/16 финала со счетом 3:2.

Личные встречи

Команды еще ни разу не играли в очных поединках.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут лоступными.

