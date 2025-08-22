Статистика посещаемости: сколько фанатов пришло на Шахтер – Серветт

21 августа состоялся матч между «Шахтером» и «Серветтом» в четвёртом раунде квалификации Лиги конференций.

Игра прошла в польском городе Краков на «Стадионе имени Генрика Реймана».

Донецкий клуб доминировал над соперником и нанес 23 удара, однако вырвать победу «горнякам» не удалось. В итоге команды сыграли вничью – 1:1.

Пресс-служба «Шахтёра» после матча сообщила, что встречу в Кракове посетили 8 392 зрителя.