Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Статистика посещаемости: сколько фанатов пришло на Шахтер – Серветт
Лига конференций
22 августа 2025, 10:42 | Обновлено 22 августа 2025, 10:43
461
1

Первый матч между клубами завершился вничью – 1:1

ФК Шахтер Донецк

21 августа состоялся матч между «Шахтером» и «Серветтом» в четвёртом раунде квалификации Лиги конференций.

Игра прошла в польском городе Краков на «Стадионе имени Генрика Реймана».

Донецкий клуб доминировал над соперником и нанес 23 удара, однако вырвать победу «горнякам» не удалось. В итоге команды сыграли вничью – 1:1.

Пресс-служба «Шахтёра» после матча сообщила, что встречу в Кракове посетили 8 392 зрителя.

Андрей Витренко Источник: ФК Шахтер Донецк
