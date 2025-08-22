Лига конференций22 августа 2025, 10:42 | Обновлено 22 августа 2025, 10:43
461
1
Статистика посещаемости: сколько фанатов пришло на Шахтер – Серветт
Первый матч между клубами завершился вничью – 1:1
22 августа 2025, 10:42 | Обновлено 22 августа 2025, 10:43
461
1
21 августа состоялся матч между «Шахтером» и «Серветтом» в четвёртом раунде квалификации Лиги конференций.
Игра прошла в польском городе Краков на «Стадионе имени Генрика Реймана».
Донецкий клуб доминировал над соперником и нанес 23 удара, однако вырвать победу «горнякам» не удалось. В итоге команды сыграли вничью – 1:1.
Пресс-служба «Шахтёра» после матча сообщила, что встречу в Кракове посетили 8 392 зрителя.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 августа 2025, 18:44 8
Кевин пропустил пять последних матчей
Футбол | 22 августа 2025, 03:05 3
Наставник Шахтера провел пресс-конференцию после матча с Серветтом (1:1)
Футбол | 21.08.2025, 10:59
Футбол | 22.08.2025, 09:22
Футбол | 22.08.2025, 07:14
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Солидно
Популярные новости
21.08.2025, 05:50
20.08.2025, 08:10 7
20.08.2025, 22:37 13
21.08.2025, 17:00 7
21.08.2025, 08:07 10
21.08.2025, 15:57 4
20.08.2025, 20:18 1
20.08.2025, 15:01 21