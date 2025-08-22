Бавария – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч Бундеслиги 2025/26

22 августа на Альянц-Арене пройдет матч 1-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором Бавария встретится с РБ Лейпциг. Поединок начнется в 21:30 по европейскому времени.

Бавария

Команда в прошлом сезоне, безусловно, своей цели добилась. После пустого 2023/2024, не принесшего ни единого трофея, с приходом Компани, удалось уверенно восстановить доминирование гранда в Бундеслиге 1. Вот только в остальных турнирах борьба в итоге закончилась поражениями, а из кубка прошлой осенью дома вылетели от Байера.

В общем, было понятно, что есть куда расти. Тем более что по ходу поражения ПСЖ на клубном чемпионате мира еще и Мусиалу надолго потеряли - тот сломал ногу. Попрощались, как и ожидалось, с Мюллером, отпустили Комана и не оправдавших ожидания Сарагосу и Паильинью. Но с учетом подписания Та, Бисхофа и 70-миллионного Луиса Диаса, получилось даже усилиться, тем более что кампания продолжалась и в августе. Колумбиец, кстати, забил решающий гол со Штутгартом в Суперкубке - закончили 2:1.

РБ Лейпциг

Клуб довольно долго ухитрялся и продавать раскрученных футболистов, и при этом добиваться стабильно хороших результатов. Но не в прошлом сезоне, когда все развалилось, и после отставки Марко Розе ничего не изменилось. Сначала немцы напрочь провалились в Лиге чемпионов, проигрывая всем подряд в 2024-м году. А в итоге и в Бундеслиге стали седьмыми, отстав на одно очко от Майнца. С учетом победы Штутгарта в кубке, в итоге футболисты остались вообще без выступлений даже в Лиге конференций!

Наставником летом стал Оле Вернер, но ему приходится работать в условиях продолжающихся кадровых потерь. Прежде всего, выделяется продажа Шешко, да и Хави Симмонс все лето на чемоданах. Вырученные средства инвестировали в основном в приобретение новичков, прежде всего, в покупку Ромуло Кардозо, что много забивал и раздавал в турецкой Суперлиге за скромный Гезтепе. Другие новобранцы, Диоманде и Бандзузи, помогли выиграть 4-2 у Зандхаузена в кубке.

Статистика личных встреч

В 2024-м году, после четырех матчей без побед, Бавария выиграла оба поединка. Но в мае она ограничилась ничьей 3:3.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в новую осечку чемпиона с этим соперником. Тут ставим на победу хозяев с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,66).