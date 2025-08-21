Маккаби Т-А – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча квалификации Q4 Лиги Европы
Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26.
21 августа в сербском городе Бачка-Топола встречаются Маккаби Тель-Авив и Динамо Киев.
Время начала матча изменено с 21:00 на 21:15 из-за неблагоприятных погодных условий.
Ответная игра пройдет через через неделю, 28 августа, в польском городе Люблин
