Лига Европы
21 августа 2025, 21:23 | Обновлено 21 августа 2025, 21:38
Маккаби Т-А – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча квалификации Q4 Лиги Европы

21 августа 2025, 21:23 | Обновлено 21 августа 2025, 21:38
Маккаби Т-А – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
2+2

Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26.

21 августа в сербском городе Бачка-Топола встречаются Маккаби Тель-Авив и Динамо Киев.

Время начала матча изменено с 21:00 на 21:15 из-за неблагоприятных погодных условий.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответная игра пройдет через через неделю, 28 августа, в польском городе Люблин

Маккаби Т-А – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Динамо Киев Лига Европы Маккаби Тель-Авив Маккаби Т-А - Динамо видео голов и обзор Дор Перец
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
vasilichn
Евреи раскатали этих "гондурасов" с буквой Д на груди как щенят. Разве так можно играть? Опять "ДИНАМО" в ЖОПЕ!!!
