Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26.

21 августа в сербском городе Бачка-Топола встречаются Маккаби Тель-Авив и Динамо Киев.

Время начала матча изменено с 21:00 на 21:15 из-за неблагоприятных погодных условий.

Ответная игра пройдет через через неделю, 28 августа, в польском городе Люблин

Маккаби Т-А – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)