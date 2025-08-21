«Команда с большой историей». Гуцуляк сделал комплимент Фиорентине

Нападающий житомирского «Полесья» Алексей Гуцуляк похвалил итальянскую «Фиорентину» перед первой встречей клубов в четвертом раунде квалификации Лиги конференций.

Первый матч между командами состоится 21 августа на «Татран Арене» в Прешове, начало в 21:00.

«Фиорентина» – это итальянская команда с большой историей и очень проактивным стилем игры. Это будет непростой матч, но я всегда стараюсь сначала сосредоточиться на себе.

Я знаю, что буду играть против Госенса. Мы можем часто пересекаться на поле, но я на этом не концентрируюсь. Я готовлюсь максимально хорошо, работаю над тем, что могу сделать для пользы команды. Если смогу отдать все, мы сможем бороться до конца», – сказал Гуцуляк.