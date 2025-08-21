«Мой прогноз может не сбыться». Шелаев – о поединке Полесье – Фиорентина

Сейчас Украина в Лиге конференций представлена двумя командами – «Шахтером» и «Полесьем». Самый сложный соперник по имени у житомирян – «Фиорентина». Так вот, сегодня, 21 августа подопечные Руслана Ротаня попытаются удивить авторитетного итальянского оппонента. Смогут ли они это сделать эксклюзивно сайту Sport.ua рассказал экс-полузащитник сборной Украины Олег Шелаев.

– Олег Николаевич, насколько велики шансы у «Полесья» пройти «Фиорентину»?

– Поле ровное, мяч круглый (улыбается). У любой команды, даже у заведомого аутсайдера, есть шанс победить или, скажем, добиться положительного результата. В нашем случае я отдаю небольшое преимущество итальянскому коллективу.

– Первый матч состоится на условно домашнем поле житомирян. Что, на ваш взгляд, будет самым главным для украинской команды в этом поединке?

– Не пропустить.

– Если даже и не забить самому?

– Да. Нулевой счет был бы неплохим результатом для «Полесья». Психологически важно не дать себя пробить столь сильному оппоненту.

– «Полесье» потерпело три поражения кряду. Это может как-то сказаться на моральном состоянии команды?

– Любая команда зависит от результатов. Важно иметь положительный психологический фон перед каждой игрой. Но я не думаю, что на старте сезона это может сильно повлиять на дух футболистов «Полесья». Тем более что в Лиге конференций подопечные Руслана Ротаня прошли уже два раунда.

– А с чем связаны осечки во внутренних соревнованиях?

– На мой взгляд, в команде нет равноценной замены, так сказать, глубины состава.

– «Фиорентину» возглавил новый тренер Стефано Пиоли, но при нем команда еще не проводила официальных матчей. В этом есть небольшой плюс для украинской команды?

– Безусловно. Официальный поединок является лакмусовой бумажкой, когда команда входит в сезон. У «Полесье» будет преимущество в игровом тонусе. В запасе есть больше игровых вариантов, в то время, как итальянцы только опробуют свою модель игры.

– Каким будет ваш прогноз на первый матч «Полесье» – «Фиорентина»?

– Поставлю на – 1:1.

– Все-таки «Полесье» пропустит?

– Я посчитал, что лучше, чтобы украинская команда не пропустила. К тому же мой прогноз может не сбыться (улыбается).