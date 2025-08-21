ФИЛИППОВ: «Мы не боимся Фиорентину. Отдадим все силы для победы»

Нападающий житомирского «Полесья» Александр Филипов высказался о матчах с итальянской «Фиорентиной» в квалификации Q4 Лиги конференций:

«Фиорентина? Мы прекрасно понимаем, что это топ-команда из Италии. Конечно, будет мотивация, дисциплина, максимальная отдача на поле. Но мы не боимся. Будем играть для наших болельщиков и вместе с нашими болельщиками, которые приедут поддержать. Отдадим все силы, чтобы добыть победу.

Качества итальянского футбола? Прежде всего – дисциплина и порядок в защите. Итальянские команды этим известны: защитники и полузащитники оставляют очень мало пространства. Они играют жестко. Но мы тщательно разобрали соперника, поэтому думаю, что подготовка у нас хорошая.

Кто любимый игрок «Фиорентины» разных лет? Как такового кумира именно из «Фиорентины» у меня нет. Но могу отметить многих атакующих игроков, которые выступали в Серии А: Кина, Джеко, Гудмундссона. У «Фиорентины» сейчас тоже есть квалифицированные игроки, а также вратарь мирового класса – де Хеа. Поэтому соперник будет очень интересным.

Было обычное давление – первые игры с «Санта-Коломой». Мы понимали, что только начинается наш европейский путь. Конечно, пришли новые игроки, новый тренерский штаб, новые требования к игре. Было тяжело, так как не хватало времени, чтобы привыкнуть друг к другу. Поэтому первые матчи были как период «притирки».

А уже с «Пакшем» было больше понимания, как мы хотим играть. Не все получалось, но мы постепенно нарабатывали нужные элементы на протяжении всего подготовительного периода. В каждой игре мы видим моменты, которые можно улучшить. Тренеры готовят нам много материала, показывают ошибки и подсказывают, как действовать эффективнее. Поэтому даже в победных матчах есть то, над чем нужно работать».