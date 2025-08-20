Лига конференций20 августа 2025, 05:12 | Обновлено 20 августа 2025, 05:50
83
0
Проданы все билеты на матч Полесья с Фиорентиной в Лиге конференций
Поединок 4-го раунда квалификации состоится в словацком городе Прешов
20 августа 2025, 05:12 | Обновлено 20 августа 2025, 05:50
83
0
Житомирское Полесье реализовало все билеты на домашний матч Q4 Лиги конференций с Фиорентиной.
21 августа в 20:00 украинские фанаты планируют поддержать Полесье в первом матче противостояния с Фиорентиной.
На Futbal Tatran Arena в словацком Прешов коллектив Руслана Ротаня будет принимать итальянскую команду.
Ранее Полесье прошло андоррскую команду Санта-Колома (1:2, 4:1) и венгерский Пакш (3:0, 1:2).
Проданы все билеты на матч Полесья с Фиорентиной в Лиге конференций
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 августа 2025, 21:31 12
«Эпицентр» арендовал нападающего «Динамо»
Футбол | 20 августа 2025, 05:21 0
Победитель Лиги чемпионов хочет продать вратаря
Теннис | 19.08.2025, 22:39
Футбол | 19.08.2025, 20:36
Бокс | 19.08.2025, 07:03
Комментарии 0
Популярные новости
18.08.2025, 07:11 2
18.08.2025, 05:32 2
18.08.2025, 08:53 19
18.08.2025, 01:50
18.08.2025, 09:34 1
18.08.2025, 04:37
18.08.2025, 22:04 4
19.08.2025, 08:26 3