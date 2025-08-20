Проданы все билеты на матч Полесья с Фиорентиной в Лиге конференций

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
20 августа 2025, 05:12 | Обновлено 20 августа 2025, 05:50
Поединок 4-го раунда квалификации состоится в словацком городе Прешов

ФК Полесье

Житомирское Полесье реализовало все билеты на домашний матч Q4 Лиги конференций с Фиорентиной.

21 августа в 20:00 украинские фанаты планируют поддержать Полесье в первом матче противостояния с Фиорентиной.

На Futbal Tatran Arena в словацком Прешов коллектив Руслана Ротаня будет принимать итальянскую команду.

Ранее Полесье прошло андоррскую команду Санта-Колома (1:2, 4:1) и венгерский Пакш (3:0, 1:2).

Фиорентина билеты Полесье Житомир Лига конференций Полесье - Фиорентина зрители
Николай Степанов Источник: ФК Полесье
