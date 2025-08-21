Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
21 августа 2025, 09:50
1

Маркевич рассказал, за счет чего Полесье может победить Фиорентину в ЛК

Украинский тренер призвал житомирский клуб играть с самоотдачей и не совершать ошибок

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

21 августа состоится первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сыграют житомирское «Полесье» и итальянская «Фиорентина».

Накануне этого противостояния именитый украинский тренер Мирон Маркевич оценил шансы «волков» одолеть представителя Серии А, а также рассказал, за счет чего подопечные Ротаня могут рассчитывать на успех:

Мирон Богданович, есть ли у вас хоть какие-то надежды на успех «Полесья»?

– Ну а чего нет. Ясно, что «Фиорентина» – это не «Пакш», но нужно выходить и играть, показать характер. Тем более, у нас чемпионат уже начался, житомирский клуб находится в тонусе, а «Фиорентина» официальных матчей еще не проводила. Конечно, «Полесью» будет непросто, но будем надеяться, что все будет хорошо.

– «Фиорентина» у букмекеров считается огромным фаворитом. За счет чего «Полесье» может рассчитывать на успех? Как следует играть против гранда Серии А?

– Во-первых, должна быть полная самоотдача, не совершать ошибки в обороне, как это было раньше, и искать свои моменты. «Полесью» нужно построить игру на контратаках, но глубоко не садиться. Иного варианта я не вижу.

– Может ли «Полесью» помочь недооценка со стороны «Фиорентины»?

– Посмотрим, игра покажет. Мы же не знаем, в каком состоянии сейчас итальянский клуб, – подытожил Маркевич.

Лига конференций Полесье Житомир Фиорентина Полесье - Фиорентина Мирон Маркевич
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
