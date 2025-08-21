Маккаби Т-А – Динамо. Квалификация Лиги Европы. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 21 августа в 21:00 матч 4-го раунда квалификации Лиги Европы
Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26.
21 августа в 21:00 в сербском городе Бачка-Топола встречаются Маккаби Тель-Авив и Динамо Киев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ответная игра пройдет через через неделю, 28 августа, в польском городе Люблин
Ранее Динамо в Q2 ЛЧ одержало две победы над командой Хамрун Спартанс из Мальты (3:0, 3:0), а затем уступило кипрскому Пафосу в Q3 ЛЧ (0:1, 0:2)..
Маккаби из Тель-Авива уступил кипрскому Пафосу в Q2 ЛЧ (1:1, 0:1), а затем выиграл у мальтийского Хамрун Спартанс в Q3 ЛЕ (2:1, 3:1).
Победитель противостояния выйдет основной раунд Лиги Европы. Команда, которая проиграет двуматчевую дуэль, осенью будет выступать в Лиге конференций.
Видеотрансляцию матча проводят телеканал 2+2 и Kyivstar TV.
|
Опрос
Крупная победа Маккаби Т-А
0 голосов 0 %
Минимальная победа Маккаби Т-А
3 голоса 50 %
Ничья
2 голоса 33.33 %
Минимальная победа Динамо
1 голос 16.67 %
Крупная победа Динамо
0 голосов 0 %
Поединок состоится 21 августа и начнется в 21:00 по Киеву