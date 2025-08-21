Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Маккаби Т-А – Динамо. Квалификация Лиги Европы. Смотреть онлайн LIVE
Лига Европы
Маккаби Тель-Авив
21.08.2025 21:00 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
Маккаби Т-А – Динамо. Квалификация Лиги Европы. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 21 августа в 21:00 матч 4-го раунда квалификации Лиги Европы

Маккаби Т-А – Динамо. Квалификация Лиги Европы. Смотреть онлайн LIVE
Коллаж Sport.ua. Александр Шовковский

Киевское Динамо продолжает выступление в квалификации Q4 Лиги Европы 2025/26.

21 августа в 21:00 в сербском городе Бачка-Топола встречаются Маккаби Тель-Авив и Динамо Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ответная игра пройдет через через неделю, 28 августа, в польском городе Люблин

Ранее Динамо в Q2 ЛЧ одержало две победы над командой Хамрун Спартанс из Мальты (3:0, 3:0), а затем уступило кипрскому Пафосу в Q3 ЛЧ (0:1, 0:2)..

Маккаби из Тель-Авива уступил кипрскому Пафосу в Q2 ЛЧ (1:1, 0:1), а затем выиграл у мальтийского Хамрун Спартанс в Q3 ЛЕ (2:1, 3:1).

Победитель противостояния выйдет основной раунд Лиги Европы. Команда, которая проиграет двуматчевую дуэль, осенью будет выступать в Лиге конференций.

Маккаби Т-А – Динамо. Квалификация Лиги Европы. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матча проводят телеканал 2+2 и Kyivstar TV.

📺 Видеотрансляция
Маккаби Т-А – Динамо
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Опрос

Голосов 6
❓ Спрогнозируйте результат ⚽️ первого матча 4-го раунда квалификации 🏆 Лиги Европы между командами Маккаби Тель-Авив и Динамо Киев, который пройдет 21 августа в 21:00 в сербском городе Бачка-Топола

Крупная победа Маккаби Т-А

0 голосов 0 %

Минимальная победа Маккаби Т-А

3 голоса 50 %

Ничья

2 голоса 33.33 %

Минимальная победа Динамо

1 голос 16.67 %

Крупная победа Динамо

0 голосов 0 %

Результаты
Динамо Киев смотреть онлайн Лига Европы Маккаби Тель-Авив Маккаби Т-А - Динамо
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
