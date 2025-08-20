Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

21 августа свою первую встречу в плей-офф квалификации Лиги Европы проведут Маккаби Тель-Авив и Динамо Киев. Матч начнется в 21:00 по киевскому времени.

Маккаби Тель-Авив

Израильский чемпион начал этот сезон с квалификации Лиги чемпионов, где встретился с кипрским Пафосом. В первом матче Маккаби сыграл вничью на выезде – 1:1, а вот дома уступил 0:1, хотя в ответном матче на исход встречи существенно повлияло удаление вратаря хозяев на 30-й минуте встречи.

Уже в Лиге Европы команда сразилась с мальтийским Хамруном, в гостях была волевая победа со счетом 2:1, а потом выиграли и дома – 3:1. Сезон на внутренней арене еще не начался, Маккаби проиграл битву за Суперкубок Израилю Хапоэлю Беер-Шева – 1:2, при том, что соперник играл в меньшинстве уже с 17-й минуты. Недавно клуб провел встречу в национальном кубке, где одолел Хапоэль Иерусалим со счетом 2:1.

Динамо Киев

Украинский гранд в этой еврокубковой кампании играл против тех же соперников, что и Маккаби, но в другой последовательности. Сначала в квалификации Лиги чемпионов легко прошли Хамрун, две победы с одинаковым счетом 3:0.

Потом была битва с упомянутым Пафосом, которому проиграли домашний матч – 0:1, а потом еще и в гостях – 0:2. Самое обидное, что Динамо уступило по игре, а не из-за какого-то случая. Начало в УПЛ получилось удачным, команда одержала три победы в трех противостояниях, что позволило захватить лидерство. Киевляне начали с выездной победы над Вересом – 1:0, потом обыграли в гостях Рух – 5:1. В последнем матче тоже играли на чужом поле, где одолели дебютанта Эпицентр – 4:1.

Личные встречи

Соперники пересекались раньше, сначала на групповом раунде Лиги Европы в 2011 году, тогда их обе встречи завершились вничью – 1:1 и 3:3. Второй раз команды играли в групповом раунде Лиги чемпионов 2015 года, тогда киевляне выиграли в гостях 2:0, а потом еще дома – 1:0.

Прогноз

Команды находятся в равных условиях, так как не могут проводить домашние встречи в своей стране.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Маккаби – 2,58, ничья – 3,51, победа Динамо – 2,59. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

В предстоящей битве букмекеры дают командам идентичные шансы на успех. Не думаю, что команды покажут зрелищный футбол, впереди еще ответный матч, в котором все и определится. Поставлю на тотал меньше 2,5 голов за 1,96