Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы
Лига Европы
Маккаби Тель-Авив
21.08.2025 21:00 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
Маккаби Тель-Авив – Динамо Киев. Прогноз на матч квалификации Лиги Европы

Поединок состоится 21 августа и начнется в 21:00 по Киеву

Коллаж Sport.ua

21 августа свою первую встречу в плей-офф квалификации Лиги Европы проведут Маккаби Тель-Авив и Динамо Киев. Матч начнется в 21:00 по киевскому времени.

Маккаби Тель-Авив

Израильский чемпион начал этот сезон с квалификации Лиги чемпионов, где встретился с кипрским Пафосом. В первом матче Маккаби сыграл вничью на выезде – 1:1, а вот дома уступил 0:1, хотя в ответном матче на исход встречи существенно повлияло удаление вратаря хозяев на 30-й минуте встречи.

Уже в Лиге Европы команда сразилась с мальтийским Хамруном, в гостях была волевая победа со счетом 2:1, а потом выиграли и дома – 3:1. Сезон на внутренней арене еще не начался, Маккаби проиграл битву за Суперкубок Израилю Хапоэлю Беер-Шева – 1:2, при том, что соперник играл в меньшинстве уже с 17-й минуты. Недавно клуб провел встречу в национальном кубке, где одолел Хапоэль Иерусалим со счетом 2:1.

Динамо Киев

Украинский гранд в этой еврокубковой кампании играл против тех же соперников, что и Маккаби, но в другой последовательности. Сначала в квалификации Лиги чемпионов легко прошли Хамрун, две победы с одинаковым счетом 3:0.

Потом была битва с упомянутым Пафосом, которому проиграли домашний матч – 0:1, а потом еще и в гостях – 0:2. Самое обидное, что Динамо уступило по игре, а не из-за какого-то случая. Начало в УПЛ получилось удачным, команда одержала три победы в трех противостояниях, что позволило захватить лидерство. Киевляне начали с выездной победы над Вересом – 1:0, потом обыграли в гостях Рух – 5:1. В последнем матче тоже играли на чужом поле, где одолели дебютанта Эпицентр – 4:1.

Личные встречи

Соперники пересекались раньше, сначала на групповом раунде Лиги Европы в 2011 году, тогда их обе встречи завершились вничью – 1:1 и 3:3. Второй раз команды играли в групповом раунде Лиги чемпионов 2015 года, тогда киевляне выиграли в гостях 2:0, а потом еще дома – 1:0.

Прогноз

Команды находятся в равных условиях, так как не могут проводить домашние встречи в своей стране.

В предстоящей битве букмекеры дают командам идентичные шансы на успех. Не думаю, что команды покажут зрелищный футбол, впереди еще ответный матч, в котором все и определится. Поставлю на тотал меньше 2,5 голов за 1,96

Прогноз Sport.ua
Маккаби Тель-Авив
21 августа 2025 -
21:00
Динамо Киев
Маккаби Тель-Авив Динамо Киев Лига Европы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
