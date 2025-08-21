Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига чемпионов
21 августа 2025, 03:15 | Обновлено 21 августа 2025, 03:18
«Бенфика» сыграла вничью с «Фенербахче»

Бруну ЛАЖЕ: «Неважно, кто фаворит, шансы 50 на 50»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Бенфики» Бруну Лаже прокомментировал выездную ничью из «Фенебрахче» (0:0) в матче четвертого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Мы очень хорошо подготовились к этому матчу. В первом тайме, особенно мы контролировали игру. Контролировали мяч, но во второй половине неудачно начали и пытались ответить. Сделали замены, чтобы усилить атаку и выиграть матч, видели возможности, но после красной карты стратегия изменилась. Дальше мы уже боролись за то, чтобы завершить

Вчера я уже говорил – для меня главное, счастлив ли Керем Акюркоглу в «Бенфике». Да, он счастлив. Для меня было важно тактически подготовить его к игре, потому он вышел в старте. Это очень важный для нас игрок. Другое – это уже вопрос для президентов. Мы серьезно относимся к сопернику: смотрели их контрольные матчи, анализировали. Важно, чтобы наши игроки вышли на поле уверенно. Соперником руководит опытный тренер, но мои футболисты сыграли хорошо и придерживались стратегии. Во втором тайме мы добавили еще одного нападающего, но две быстрые желтые карточки помешали создать опасность».

«Фенербахче» – очень сильная команда. Против них нужно контролировать игру. У них три классных полузащитника и скорые форварды. Мы это сделали. Это была тактическая борьба. Мы производили замены, чтобы выиграть, контролировали как игру с мячом, так и без него. Могли создать больше моментов, но главное для нас – пройти дальше. Неважно, кто фаворит, шансы 50 на 50. У них много качественных игроков, но и для нас Лига чемпионов очень важна. Мы хорошо сыграли этот матч, теперь должны снова показать качественный футбол, бороться как команда и попасть в групповой этап».

Жозе МОУРИНЬО: «Одна команда хотела ничью – и получила ее»
Буде-Глимт – Штурм – 5:0. Дело решено? Видео голов и обзор матча
У кого лучшая оценка? Трубин получил балл в матче против Фенербахче
Бенфика Фенербахче пресс-конференция Лига чемпионов Бруну Лаже
Александр Сильченко Источник: Fanatik
