Селтик – Кайрат – 0:0. По пути к сенсации. Обзор матча

У Казахстанского клуба есть хорошие шансы на проход в основной раунд Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 20 августа, состоялся первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов между шотландским "Селтиком" и казахстанским "Кайратом".

Встреча принимала стадион «Селтик Парк» в городе Глазго.

Команды сыграли вничью – 0:0 и у «Кайрата» было достаточно моментов, чтобы отличиться в ворота более именитого соперника.

Ответный матч состоится 27 августа в Казахстане.

Лига чемпионов. Плей-офф квалификации. 1-й матч

Селтик (Шотландия) – Кайрат (Казахстан) – 0:0

Обзор матча

