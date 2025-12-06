Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Пятый пошел: как Ямаль реализовал пенальти в матче Бетис – Барселона
Испания
06 декабря 2025, 21:08 | Обновлено 06 декабря 2025, 21:16
190
0

ВИДЕО. Пятый пошел: как Ямаль реализовал пенальти в матче Бетис – Барселона

Ламин точно пробил с 11-метровой точки на 59-й минуте поединка 15-го тура Ла Лиги

06 декабря 2025, 21:08 | Обновлено 06 декабря 2025, 21:16
190
0
ВИДЕО. Пятый пошел: как Ямаль реализовал пенальти в матче Бетис – Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine

18-летний вингер каталонской Барселоны Ламин Ямаль реализовал пенальти в ворота Бетиса.

Ямаль сделал счет 5:1 в пользу сине-гранатовых в матче 15-го тура Ла Лиги 2025/26 на 59-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Рефери назначил 11-метровый после того, как рефери с помощью VAR увидел игру рукой Марка Бартры.

Ламин забил шестой гол в текущем сезоне чемпионата Испании. В его активе также семь результативных передач.

Бетис и Барселона начали поединок 6 декабря в 19:30 на арене Эстадио де-да-Картуха в Севильей.

❗️ ВИДЕО. Пятый пошел: как Ямаль реализовал пенальти в матче Бетис – Барселона

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Если 3 гола, то только Бетису. Игрок Барсы оформил 2-й хет-трик в Ла Лиге
Восемь голов, хет-трик и пенальти Ямаля. Барселона устроила шоу с Бетисом
Бетис – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Ламин Ямаль пенальти Марк Бартра видео голов и обзор Бетис Барселона Бетис - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу VAR
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
Бокс | 06 декабря 2025, 04:42 1
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»
Александр УСИК: «Он готов отдать все свои пояса чемпиона мира»

Боксер высказался о значимости Олимпиады

Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Футбол | 06 декабря 2025, 06:55 6
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер
Все условия согласованы. В Динамо приехал новый тренер

Михаил Федунов присоединился к тренерскому штабу Костюка

Верона – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 06.12.2025, 20:33
Верона – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Верона – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Колос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 06.12.2025, 13:00
Колос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Колос – Шахтер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
Футбол | 06.12.2025, 08:33
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
06.12.2025, 08:35
Футбол
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
05.12.2025, 05:02 6
Футбол
В Динамо сообщили важную новость, связанную с еврокубками
В Динамо сообщили важную новость, связанную с еврокубками
04.12.2025, 22:07 5
Футбол
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
Жеребьевка ЧМ-2026. Сборная Украины узнала потенциальных соперников
05.12.2025, 21:10 89
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усику разрешили защитить титул WBC против экс-чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Усику разрешили защитить титул WBC против экс-чемпиона мира
04.12.2025, 18:17 18
Бокс
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
Александр УСИК: «Это мой самый тяжелый соперник. Шансы 50 на 50»
05.12.2025, 08:59 1
Бокс
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
06.12.2025, 07:43 6
Футбол
Украинская спортсменка: «Если найти одно слово – мразь»
Украинская спортсменка: «Если найти одно слово – мразь»
05.12.2025, 12:58 2
Водные виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем