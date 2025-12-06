18-летний вингер каталонской Барселоны Ламин Ямаль реализовал пенальти в ворота Бетиса.

Ямаль сделал счет 5:1 в пользу сине-гранатовых в матче 15-го тура Ла Лиги 2025/26 на 59-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Рефери назначил 11-метровый после того, как рефери с помощью VAR увидел игру рукой Марка Бартры.

Ламин забил шестой гол в текущем сезоне чемпионата Испании. В его активе также семь результативных передач.

Бетис и Барселона начали поединок 6 декабря в 19:30 на арене Эстадио де-да-Картуха в Севильей.

❗️ ВИДЕО. Пятый пошел: как Ямаль реализовал пенальти в матче Бетис – Барселона

Getty Images/Global Images Ukraine

