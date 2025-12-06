ВИДЕО. Пятый пошел: как Ямаль реализовал пенальти в матче Бетис – Барселона
Ламин точно пробил с 11-метровой точки на 59-й минуте поединка 15-го тура Ла Лиги
18-летний вингер каталонской Барселоны Ламин Ямаль реализовал пенальти в ворота Бетиса.
Ямаль сделал счет 5:1 в пользу сине-гранатовых в матче 15-го тура Ла Лиги 2025/26 на 59-й минуте.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Рефери назначил 11-метровый после того, как рефери с помощью VAR увидел игру рукой Марка Бартры.
Ламин забил шестой гол в текущем сезоне чемпионата Испании. В его активе также семь результативных передач.
Бетис и Барселона начали поединок 6 декабря в 19:30 на арене Эстадио де-да-Картуха в Севильей.
❗️ ВИДЕО. Пятый пошел: как Ямаль реализовал пенальти в матче Бетис – Барселона
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Боксер высказался о значимости Олимпиады
Михаил Федунов присоединился к тренерскому штабу Костюка