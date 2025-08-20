WTA 500 Монтеррей: Надежда Киченок стартует на мексиканском пятисотнике

В ночь на 21 августа украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в мексиканском городе Монтеррей.

Надежда заявлена в одном тандеме с представительницей Индонезии Алдилой Сутджиади. В первом круге укаинско-индонезийская пара поборется против третьих сеяных Го Ханьюй и Александрой Пановой.

Киченок проведет третьим совместные соревнования с Сутджиади. В 2025 году Надежда и Алдила вместе проиграли в первых раундах турниров в Майами и Чарльстоне.

Днем ранее в Монтеррее успешно стартовала сестра Надежды – Людмила Киченок. Людмила вместе с Эллен Перес переиграла Киунн Глисон и Ингрид Гамарру Мартинс и ночью 21 августа проведут четвертьфинальный поединок против Леолии Жанжан и Марии Козыревой.