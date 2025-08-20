Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
20 августа 2025, 23:06 | Обновлено 20 августа 2025, 23:07
WTA 500 Монтеррей: Надежда Киченок стартует на мексиканском пятисотнике

Украинка и ее напарница Алдила Сутджиади в 1-м круге сыграют с Го Ханьюй и Пановой

WTA 500 Монтеррей: Надежда Киченок стартует на мексиканском пятисотнике
Instagram. Надежда Киченок

В ночь на 21 августа украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в мексиканском городе Монтеррей.

Надежда заявлена в одном тандеме с представительницей Индонезии Алдилой Сутджиади. В первом круге укаинско-индонезийская пара поборется против третьих сеяных Го Ханьюй и Александрой Пановой.

Киченок проведет третьим совместные соревнования с Сутджиади. В 2025 году Надежда и Алдила вместе проиграли в первых раундах турниров в Майами и Чарльстоне.

Днем ранее в Монтеррее успешно стартовала сестра Надежды – Людмила Киченок. Людмила вместе с Эллен Перес переиграла Киунн Глисон и Ингрид Гамарру Мартинс и ночью 21 августа проведут четвертьфинальный поединок против Леолии Жанжан и Марии Козыревой.

По теме:
Н. Киченок / Сутджиади – Го Ханьюй / Панова. Смотреть онлайн. LIVE
Людмила Киченок успешно стартовала на пятисотнике в Мексике
Л. Киченок / Перес – Глисон / Гамарра Мартинс. Смотреть онлайн. LIVE
Надежда Киченок Алдила Сутджиади Го Ханьюй Александра Панова WTA Монтеррей
