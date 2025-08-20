WTA 500 Монтеррей: Надежда Киченок стартует на мексиканском пятисотнике
Украинка и ее напарница Алдила Сутджиади в 1-м круге сыграют с Го Ханьюй и Пановой
В ночь на 21 августа украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в мексиканском городе Монтеррей.
Надежда заявлена в одном тандеме с представительницей Индонезии Алдилой Сутджиади. В первом круге укаинско-индонезийская пара поборется против третьих сеяных Го Ханьюй и Александрой Пановой.
Киченок проведет третьим совместные соревнования с Сутджиади. В 2025 году Надежда и Алдила вместе проиграли в первых раундах турниров в Майами и Чарльстоне.
Днем ранее в Монтеррее успешно стартовала сестра Надежды – Людмила Киченок. Людмила вместе с Эллен Перес переиграла Киунн Глисон и Ингрид Гамарру Мартинс и ночью 21 августа проведут четвертьфинальный поединок против Леолии Жанжан и Марии Козыревой.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пихаленок дал комментарий перед матчем еврокубка
Промоутер – о Мозесе Итауме