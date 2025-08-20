Новичок Реала почти установил рекорд Ла Лиги по необычному достижению
Испанец Дин Хейсен провел фантастический дебют в чемпионате за испанский клуб
Новичок мадридского «Реала» Дин Хейсен стал вторым центрбеком Ла Лиги с сезона 2015/16 по лучшему проценту длинных точных передач (более 15) – 94,1%.
19 августа состоялся матч 1-го тура Ла Лиги между командами «Реал» и «Осасуна». Встреча завершилась минимальной победой «сливочных» со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Килиан Мбаппе.
Рекордсменом по этому показателю до сих пор является аргентинский защитник Хавьер Маскерано, который в сезоне 2015/16 в составе «Барселоны» против «Леванте» совершил более 15 длинных передач со 100% точностью.
Также Хейсен повторил достижение бывшего игрока «сливочных» Тони Крооса, став первым игроком Ла Лиги с февраля 2024 года, который выполнил 15+ точных длинных передач (16 из 17).
🔭 | Special talent!— Sofascore Football (@SofascoreINT) August 19, 2025
Last three times an outfield player has completed more than 15 accurate long balls in a LaLiga match:
• Toni Kroos on 4 Feb 2024 (16/18 v Atlético)
• Toni Kroos on 25 Feb 2024 (18/21 v Sevilla)
🆕 Dean Huijsen on 19 Aug 2025
Continuing maestro's legacy… pic.twitter.com/bhMg8uT8mM
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Илья может играть как правый защитник
«Динамо» поздравило Максима Брагару с рождением сына