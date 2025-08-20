Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
20 августа 2025, 19:28 | Обновлено 20 августа 2025, 19:30
Новичок Реала почти установил рекорд Ла Лиги по необычному достижению

Испанец Дин Хейсен провел фантастический дебют в чемпионате за испанский клуб

Новичок Реала почти установил рекорд Ла Лиги по необычному достижению
Дин Хейсен

Новичок мадридского «Реала» Дин Хейсен стал вторым центрбеком Ла Лиги с сезона 2015/16 по лучшему проценту длинных точных передач (более 15) – 94,1%.

19 августа состоялся матч 1-го тура Ла Лиги между командами «Реал» и «Осасуна». Встреча завершилась минимальной победой «сливочных» со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Килиан Мбаппе.

Рекордсменом по этому показателю до сих пор является аргентинский защитник Хавьер Маскерано, который в сезоне 2015/16 в составе «Барселоны» против «Леванте» совершил более 15 длинных передач со 100% точностью.

Также Хейсен повторил достижение бывшего игрока «сливочных» Тони Крооса, став первым игроком Ла Лиги с февраля 2024 года, который выполнил 15+ точных длинных передач (16 из 17).

Реал хотел продать 9 игроков, включая Лунина. Все отказались уходить
Мбаппе или Роналду: кто быстрее оформил 50 результативных действий за Реал?
Мадридский Реал не проигрывает в стартовых матчах Ла Лиги с 2008 года
