Суперник для Роналду. Аль-Ахлі познущався над Аль-Кадісією у Суперкубку

20 августа состоялся второй полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии.

Встречались «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисия».

Уже на 8-й минуте игрок «Аль-Кадисии» Гастон Альварес открыл счет в матче, но это стало единственным успехом его команды.

Далее на поле доминировали футболисты «Аль-Ахли». На 12-й минуте Франк Кессье сравнял счет, на 28-й Айвен Тони реализовал пенальти, а еще через три минуты Энцо Мийо сделал счет 3:1.

В конце первого тайма Франк Кэсси оформил дубль – 4:1.

Во втором тайме защитник «Аль-Кадисии» Хосе Игнасио забил автогол, установив окончательный счет – 5:1.

Суперкубок Саудовской Аравии. Полуфинал, 20 августа

Аль-Кадисия – Аль-Ахли – 1:5

Голы: Альварес, 12, – Кессьє, 12, 45+2, Тони, 28 (пенальти), Мийо, 31, Игнасио, 61 (автогол)