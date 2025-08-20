Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суперник для Роналду. Аль-Ахлі познущався над Аль-Кадісією у Суперкубку
Суперкубок Саудовской Аравии
Аль-Кадисия
20.08.2025 15:00 – FT 1 : 5
Аль-Ахли Джидда
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
20 августа 2025, 18:03 |
100
0

Суперник для Роналду. Аль-Ахлі познущався над Аль-Кадісією у Суперкубку

Відбувся другий півфінал Суперкубку Саудівської Аравії

20 августа 2025, 18:03 |
100
0
Суперник для Роналду. Аль-Ахлі познущався над Аль-Кадісією у Суперкубку
Аль-Ахли

20 августа состоялся второй полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии.

Встречались «Аль-Ахли» и «Аль-Кадисия».

Уже на 8-й минуте игрок «Аль-Кадисии» Гастон Альварес открыл счет в матче, но это стало единственным успехом его команды.

Далее на поле доминировали футболисты «Аль-Ахли». На 12-й минуте Франк Кессье сравнял счет, на 28-й Айвен Тони реализовал пенальти, а еще через три минуты Энцо Мийо сделал счет 3:1.

В конце первого тайма Франк Кэсси оформил дубль – 4:1.

Во втором тайме защитник «Аль-Кадисии» Хосе Игнасио забил автогол, установив окончательный счет – 5:1.

Суперкубок Саудовской Аравии. Полуфинал, 20 августа

Аль-Кадисия – Аль-Ахли – 1:5

Голы: Альварес, 12, – Кессьє, 12, 45+2, Тони, 28 (пенальти), Мийо, 31, Игнасио, 61 (автогол)

По теме:
450 от Роналду, 45 от Мбаппе. Кто расположился между ними?
Бразильский вратарь побил мировой рекорд по количеству проведенных матчей
Аль-Наср – Аль-Иттихад – 2:1. Ассист Роналду на Феликса. Видео голов, обзор
Криштиану Роналду Суперкубок Саудовской Аравии по футболу Аль-Ахли Джидда Аль-Кадисия Франк Кессье
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Футбол | 19 августа 2025, 21:31 13
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу
Источник: клуб УПЛ подписал Владислава Супрягу

«Эпицентр» арендовал нападающего «Динамо»

Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Футбол | 20 августа 2025, 13:41 10
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд
Контракт на пять лет. Доннарумма согласился перейти в английский гранд

Николо Скира сообщил, что итальянец договорился о переходе в «Манчестер Сити»

Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Футбол | 20.08.2025, 00:07
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Футбол | 20.08.2025, 07:11
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Энрике неожиданно выбрал новую позицию для Забарного на футбольном поле
Руслан РОТАНЬ: «Фиорентина – классная проверка для Полесья и для меня»
Футбол | 20.08.2025, 18:14
Руслан РОТАНЬ: «Фиорентина – классная проверка для Полесья и для меня»
Руслан РОТАНЬ: «Фиорентина – классная проверка для Полесья и для меня»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Честно говоря...» Паркер откровенно рассказал, что думает о бое с Усиком
«Честно говоря...» Паркер откровенно рассказал, что думает о бое с Усиком
19.08.2025, 16:56
Бокс
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
Итальянский журналист: «Я видел Довбика на тренировке. Полная катастрофа»
19.08.2025, 18:25 13
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
Фрэнк УОРРЕН: «Мир не создал такого боксера, который выстоит против него»
20.08.2025, 07:42 3
Бокс
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
Хаби АЛОНСО: «То, что сделала Барселона – неправильно, я согласен с клубом»
18.08.2025, 22:04 4
Футбол
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
Забарного предупредили, что Сафонов останется в клубе. Илья принял решение
19.08.2025, 07:51 91
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
18.08.2025, 22:58 1
Бокс
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
Паркер отреагировал на то, что Усик попросил отсрочку на бой с ним
20.08.2025, 04:00 1
Бокс
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря на первый матч сезона в Ла Лиге
19.08.2025, 08:26 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем