  4. Аль-Кадисия – Аль-Ахли – 1:5. Полуфинал Суперкубка. Видео голов и обзор
Суперкубок Саудовской Аравии
Аль-Кадисия
20.08.2025 15:00 – FT 1 : 5
Аль-Ахли Джидда
Саудовская Аравия
21 августа 2025, 09:02
96
0

Аль-Кадисия – Аль-Ахли – 1:5. Полуфинал Суперкубка. Видео голов и обзор

Матч 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии состоялся 20 августа в Гонконге

21 августа 2025, 09:02
96
0
Аль-Кадисия – Аль-Ахли – 1:5. Полуфинал Суперкубка. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine.

20 августа состоялся полуфинальный матч Суперкубка Саудовской Аравии, в котором «Аль-Кадисия» потерпела разгромное поражение от «Аль-Ахли» со счетом 1:5.

Уругвайский защитник Гастон Альварес забил в ворота «Аль-Ахли» уже на 8-й минуте, но этот мяч не помог избежать неудачи. Еще в первом тайме «Аль-Кадисия» пропустила четыре гола и осталась в меньшинстве из-за удаления нападающего Бонсу Баа.

Точку в матче поставил защитник Начо Фернандес, который забил в собственные ворота и помог «Аль-Ахли» установить окончательный счет.

В финальном противостоянии «Аль-Ахли» сыграет против «Аль-Насра». Этот поединок состоится 23 августа в Гонконге, начало встречи – в 15:00 по киевскому времени.

Суперкубок Саудовской Аравии, полуфинал, 20 августа

Аль-Кадисия – Аль-Ахли – 1:5

Голы: Альварес, 12, – Кессьє, 12, 45+2, Тони, 28 (пенальти), Мийо, 31, Игнасио, 61 (автогол)

Видеообзор матча:

События матча

61’
ГОЛ ! Автогол забил Начо Фернандес (Аль-Кадисия).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Франк Кесси (Аль-Ахли Джидда).
42’
Кристофер Баа (Аль-Кадисия) получает красную карточку.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Мийо (Аль-Ахли Джидда).
28’
ГОЛ ! С пенальти забил Иван Тони (Аль-Ахли Джидда).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Франк Кесси (Аль-Ахли Джидда).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Гастон Альварес (Аль-Кадисия).
Суперкубок Саудовской Аравии по футболу Аль-Кадисия Аль-Ахли Джидда Франк Кессье Айвен Тоуни Начо Фернандес видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
