20 августа состоялся полуфинальный матч Суперкубка Саудовской Аравии, в котором «Аль-Кадисия» потерпела разгромное поражение от «Аль-Ахли» со счетом 1:5.

Уругвайский защитник Гастон Альварес забил в ворота «Аль-Ахли» уже на 8-й минуте, но этот мяч не помог избежать неудачи. Еще в первом тайме «Аль-Кадисия» пропустила четыре гола и осталась в меньшинстве из-за удаления нападающего Бонсу Баа.

Точку в матче поставил защитник Начо Фернандес, который забил в собственные ворота и помог «Аль-Ахли» установить окончательный счет.

В финальном противостоянии «Аль-Ахли» сыграет против «Аль-Насра». Этот поединок состоится 23 августа в Гонконге, начало встречи – в 15:00 по киевскому времени.

Суперкубок Саудовской Аравии, полуфинал, 20 августа

Аль-Кадисия – Аль-Ахли – 1:5

Голы: Альварес, 12, – Кессьє, 12, 45+2, Тони, 28 (пенальти), Мийо, 31, Игнасио, 61 (автогол)

Видеообзор матча: