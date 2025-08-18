Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Суперкубок Саудовской Аравии
Аль-Кадисия
20.08.2025 15:00 - : -
Аль-Ахли Джидда
Саудовская Аравия
Аль-Кадисия – Аль-Ахли. Прогноз и анонс на полуфинал Суперкубка СА

Матч начнется 20 августа в 15:00 по Киеву

Аль-Кадисия – Аль-Ахли. Прогноз и анонс на полуфинал Суперкубка СА
ФК Аль-Ахли

В среду, 20 августа состоится полуфинальный поединок Суперкубка Саудовской Аравии между «Аль-Кадисией» и «Аль-Ахли». По киевскому времени игра начнется в 15.00.

Аль-Кадисия

В Лиге прошлого сезона команда набрала 68 баллов и заняла 4-е место, опередив «Аль-Ахли» на 1 зачетный пункт. Однако эта позиция не позволит клубу выступать на международной арене в грядущем сезоне, ведь от чемпионата Саудовской Аравии в азиатской Лиге чемпионов выступает всего 3 коллектива. В Кубке Короля «Аль-Кадисия» была очень близка к триумфу, но уступила «Аль-Иттихаду» в финальном поединке со счетом 3:1.

В межсезонье коллектив подписал замену звездному Обамеянгу, вновь перебравшемуся в «Марсель» – за почти 70 миллионов евро саудиты приобрели лучшего бомбардира прошлого сезона Серии А, Марио Ретеги.

Аль-Ахли

В прошлом сезоне чемпионата коллектив набрал 67 очков и занял 5-е место, отстав от топ-3 всего на 3 зачетных пункта. В Кубке Короля команда потерпела поражение еще на стадии 1/16 финала в игре против «Джандала» из второй по силе лиги страны.

Однако основное достижение клуба состоялось на международной арене – «Аль-Ахли» стал победителем азиатской Лиги чемпионов. В финале саудиты обыграли японское «Кавасаки Фронтале» со счетом 2:0. Эта победа позволит «зелено-белым» выступать в ЛЧ и в следующем сезоне, несмотря на место в чемпионате.

Летом коллектив потерял трех известных игроков – Сен-Максимен перманентно перешел в мексиканский «Клуб Америка», молодой талант Габи Вейга стал игроком «Порту», а Роберто Фирмино покинул команду на правах свободного агента.

Личные встречи

В последних 4-х играх между командами небольшое преимущество на стороне «Аль-Ахли» – на счету «зелено-белых» 2 победы, еще 1 игра завершилась вничью, а 1 победу одержала «Аль-Кадисия».

Интересные факты

  • «Аль-Кадисия» пропустила лишь 31 гол в минувшем сезоне чемпионата – лучший результат среди всех команд.
  • «Аль-Ахли» отличились 69 мячами в прошлом сезоне О лигах – 4-й лучший показатель.
  • «Аль-Ахли» забивали первыми в 7 из последних 9 играх.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.8.

Прогноз Sport.ua
Аль-Кадисия
20 августа 2025 -
15:00
Аль-Ахли Джидда
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
