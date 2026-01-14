Победный гол на 90+14 мин. Звездный саудовский клуб драматично выиграл

Вечером 14 января сыграны три матча 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Яркий матч провели команды Аль-Ахли и Аль-Таавун (2:1)

При счете 1:1 Айвен Тоуни точным ударом с пенальти на 90+14 минуте принес победу Аль-Ахли над Аль-Тааувун (2:1).

Хет-трик оформил Хулиан Киньонес в матче Аль-Кадисии против Аль-Фейха (5:0), также отличился Матео Ретеги.

Янник Феррейра Карраско сделал победный дубль за Аль-Шабаб в игре с Неом СК (3:2)

Лидирует в саудовском чемпионате Аль-Хиляль, опережая на 7 очки три команды, в том числе Аль-Наср, за который выступает звездный форвард Криштиану Роналду.

Топ-6: Аль-Хиляль (38 очков), Аль-Наср, Аль-Таавун, Аль-Ахли (по 31), Аль-Кадисия (30), Аль-Иттихад (по 27).

Чемпионат Саудовской Аравии

15-й тур, 13 января 2025

Аль-Ахли – Аль-Таавун – 2:1

Голы: Закария Аль-Хавсави, 62, Айвен Тоуни, 90+14 (пен) – Рохер Мартинес, 45+1

Аль-Шабаб – Неом СК – 3:2

Голы: Аль-Хаммами, 4, Карраско, 57 (пен), 61 – Буабре, 6, Бенрама, 56

Аль-Кадисия – Аль-Фейха – 5:0

Голы: Киньонес, 47, 53, 61, Хусса, 87, Ретеги, 90+3

Турнирная таблица