Победный гол на 90+14 мин. Звездный саудовский клуб драматично выиграл
Айвен Тоуни ударом с пенальти принес победу Аль-Ахли над Аль-Таавун
Вечером 14 января сыграны три матча 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Яркий матч провели команды Аль-Ахли и Аль-Таавун (2:1)
При счете 1:1 Айвен Тоуни точным ударом с пенальти на 90+14 минуте принес победу Аль-Ахли над Аль-Тааувун (2:1).
Хет-трик оформил Хулиан Киньонес в матче Аль-Кадисии против Аль-Фейха (5:0), также отличился Матео Ретеги.
Янник Феррейра Карраско сделал победный дубль за Аль-Шабаб в игре с Неом СК (3:2)
Лидирует в саудовском чемпионате Аль-Хиляль, опережая на 7 очки три команды, в том числе Аль-Наср, за который выступает звездный форвард Криштиану Роналду.
Топ-6: Аль-Хиляль (38 очков), Аль-Наср, Аль-Таавун, Аль-Ахли (по 31), Аль-Кадисия (30), Аль-Иттихад (по 27).
Чемпионат Саудовской Аравии
15-й тур, 13 января 2025
Аль-Ахли – Аль-Таавун – 2:1
Голы: Закария Аль-Хавсави, 62, Айвен Тоуни, 90+14 (пен) – Рохер Мартинес, 45+1
Аль-Шабаб – Неом СК – 3:2
Голы: Аль-Хаммами, 4, Карраско, 57 (пен), 61 – Буабре, 6, Бенрама, 56
Аль-Кадисия – Аль-Фейха – 5:0
Голы: Киньонес, 47, 53, 61, Хусса, 87, Ретеги, 90+3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Хиляль
|14
|12
|2
|0
|38 - 13
|18.01.26 19:30 Неом - Аль-Хиляль12.01.26 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд08.01.26 Аль-Хиляль 3:0 Аль-Хазм04.01.26 Дамак 0:2 Аль-Хиляль31.12.25 Аль-Холуд 1:3 Аль-Хиляль26.12.25 Аль-Хиляль 3:2 Аль-Халидж
|38
|2
|Аль-Наср Эр-Рияд
|14
|10
|1
|3
|39 - 15
|17.01.26 19:30 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд12.01.26 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд08.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Кадaсиа02.01.26 Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд30.12.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд27.12.25 Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Ахдуд
|31
|3
|Аль-Таавун
|14
|10
|1
|3
|30 - 16
|18.01.26 19:30 Аль-Рияд - Аль-Таавун14.01.26 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Таавун09.01.26 Аль-Таавун 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд03.01.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Таавун29.12.25 Аль-Таавун 1:0 Аль-Наджма26.12.25 Аль-Холуд 0:2 Аль-Таавун
|31
|4
|Аль-Ахли Джидда
|14
|9
|4
|1
|21 - 11
|17.01.26 17:10 Аль-Холуд - Аль-Ахли Джидда14.01.26 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Таавун10.01.26 Аль-Ахдуд 0:1 Аль-Ахли Джидда02.01.26 Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд30.12.25 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Фейха26.12.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахли Джидда
|31
|5
|Аль-Кадaсиа
|14
|9
|3
|2
|31 - 13
|18.01.26 17:15 Аль-Хазм - Аль-Кадaсиа14.01.26 Аль-Кадaсиа 5:0 Аль-Фейха08.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Кадaсиа04.01.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Рияд31.12.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:3 Аль-Кадaсиа27.12.25 Аль-Кадaсиа 1:1 Дамак
|30
|6
|Аль-Иттихад
|14
|8
|3
|3
|28 - 17
|16.01.26 19:30 Аль-Иттихад - Аль-Иттифак13.01.26 Дамак 1:1 Аль-Иттихад09.01.26 Аль-Холуд 0:4 Аль-Иттихад03.01.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Таавун31.12.25 Неом 1:3 Аль-Иттихад27.12.25 Аль-Иттихад 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд
|27
|7
|Аль-Иттифак
|14
|6
|4
|4
|24 - 25
|16.01.26 19:30 Аль-Иттихад - Аль-Иттифак12.01.26 Аль-Иттифак 1:2 Аль-Халидж08.01.26 Аль-Наджма 3:4 Аль-Иттифак02.01.26 Аль-Иттифак 2:0 Аль-Ахдуд30.12.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд25.12.25 Аль-Рияд 0:2 Аль-Иттифак
|22
|8
|Аль-Халидж
|14
|6
|3
|5
|32 - 22
|16.01.26 16:45 Аль-Халидж - Аль-Ахдуд12.01.26 Аль-Иттифак 1:2 Аль-Халидж09.01.26 Аль-Халидж 4:0 Дамак02.01.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Халидж29.12.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Фатех26.12.25 Аль-Хиляль 3:2 Аль-Халидж
|21
|9
|Неом
|14
|6
|2
|6
|20 - 23
|18.01.26 19:30 Неом - Аль-Хиляль14.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Неом10.01.26 Неом 0:1 Аль-Фатех04.01.26 Аль-Хазм 1:2 Неом31.12.25 Неом 1:3 Аль-Иттихад25.12.25 Неом 2:1 Аль-Наджма
|20
|10
|Аль-Фатех
|14
|6
|2
|6
|19 - 23
|16.01.26 15:40 Аль-Наджма - Аль-Фатех13.01.26 Аль-Фатех 3:1 Аль-Рияд10.01.26 Неом 0:1 Аль-Фатех03.01.26 Аль-Фатех 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд29.12.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Фатех26.12.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахли Джидда
|20
|11
|Аль-Хазм
|14
|4
|4
|6
|14 - 22
|18.01.26 17:15 Аль-Хазм - Аль-Кадaсиа12.01.26 Аль-Хазм 3:2 Аль-Наджма08.01.26 Аль-Хиляль 3:0 Аль-Хазм04.01.26 Аль-Хазм 1:2 Неом29.12.25 Аль-Рияд 1:2 Аль-Хазм25.12.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Хазм
|16
|12
|Аль-Фейха
|14
|3
|4
|7
|12 - 26
|17.01.26 15:35 Аль-Фейха - Дамак14.01.26 Аль-Кадaсиа 5:0 Аль-Фейха10.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Фейха03.01.26 Аль-Фейха 0:5 Аль-Холуд30.12.25 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Фейха25.12.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Хазм
|13
|13
|Аль-Холуд
|14
|4
|0
|10
|19 - 27
|17.01.26 17:10 Аль-Холуд - Аль-Ахли Джидда13.01.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Холуд09.01.26 Аль-Холуд 0:4 Аль-Иттихад03.01.26 Аль-Фейха 0:5 Аль-Холуд31.12.25 Аль-Холуд 1:3 Аль-Хиляль26.12.25 Аль-Холуд 0:2 Аль-Таавун
|12
|14
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|14
|2
|5
|7
|12 - 22
|17.01.26 19:30 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд14.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Неом09.01.26 Аль-Таавун 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд03.01.26 Аль-Фатех 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд31.12.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:3 Аль-Кадaсиа27.12.25 Аль-Иттихад 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд
|11
|15
|Дамак
|14
|1
|7
|6
|11 - 25
|17.01.26 15:35 Аль-Фейха - Дамак13.01.26 Дамак 1:1 Аль-Иттихад09.01.26 Аль-Халидж 4:0 Дамак04.01.26 Дамак 0:2 Аль-Хиляль30.12.25 Аль-Ахдуд 0:1 Дамак27.12.25 Аль-Кадaсиа 1:1 Дамак
|10
|16
|Аль-Рияд
|14
|2
|3
|9
|13 - 31
|18.01.26 19:30 Аль-Рияд - Аль-Таавун13.01.26 Аль-Фатех 3:1 Аль-Рияд10.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Фейха04.01.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Рияд29.12.25 Аль-Рияд 1:2 Аль-Хазм25.12.25 Аль-Рияд 0:2 Аль-Иттифак
|9
|17
|Аль-Ахдуд
|14
|2
|2
|10
|10 - 25
|16.01.26 16:45 Аль-Халидж - Аль-Ахдуд13.01.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Холуд10.01.26 Аль-Ахдуд 0:1 Аль-Ахли Джидда02.01.26 Аль-Иттифак 2:0 Аль-Ахдуд30.12.25 Аль-Ахдуд 0:1 Дамак27.12.25 Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Ахдуд
|8
|18
|Аль-Наджма
|14
|0
|2
|12
|15 - 32
|16.01.26 15:40 Аль-Наджма - Аль-Фатех12.01.26 Аль-Хазм 3:2 Аль-Наджма08.01.26 Аль-Наджма 3:4 Аль-Иттифак02.01.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Халидж29.12.25 Аль-Таавун 1:0 Аль-Наджма25.12.25 Неом 2:1 Аль-Наджма
|2
События матча
