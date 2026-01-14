Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Победный гол на 90+14 мин. Звездный саудовский клуб драматично выиграл
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Шабаб Эр-Рияд
14.01.2026 19:30 – FT 3 : 2
Неом
Саудовская Аравия
14 января 2026, 22:39 | Обновлено 14 января 2026, 22:48
Победный гол на 90+14 мин. Звездный саудовский клуб драматично выиграл

Айвен Тоуни ударом с пенальти принес победу Аль-Ахли над Аль-Таавун

Победный гол на 90+14 мин. Звездный саудовский клуб драматично выиграл
Getty Images/Global Images Ukraine. Айвен Тоуни

Вечером 14 января сыграны три матча 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Яркий матч провели команды Аль-Ахли и Аль-Таавун (2:1)

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

При счете 1:1 Айвен Тоуни точным ударом с пенальти на 90+14 минуте принес победу Аль-Ахли над Аль-Тааувун (2:1).

Хет-трик оформил Хулиан Киньонес в матче Аль-Кадисии против Аль-Фейха (5:0), также отличился Матео Ретеги.

Янник Феррейра Карраско сделал победный дубль за Аль-Шабаб в игре с Неом СК (3:2)

Лидирует в саудовском чемпионате Аль-Хиляль, опережая на 7 очки три команды, в том числе Аль-Наср, за который выступает звездный форвард Криштиану Роналду.

Топ-6: Аль-Хиляль (38 очков), Аль-Наср, Аль-Таавун, Аль-Ахли (по 31), Аль-Кадисия (30), Аль-Иттихад (по 27).

Чемпионат Саудовской Аравии

15-й тур, 13 января 2025

Аль-Ахли – Аль-Таавун – 2:1

Голы: Закария Аль-Хавсави, 62, Айвен Тоуни, 90+14 (пен) – Рохер Мартинес, 45+1

Аль-Шабаб – Неом СК – 3:2

Голы: Аль-Хаммами, 4, Карраско, 57 (пен), 61 – Буабре, 6, Бенрама, 56

Аль-Кадисия – Аль-Фейха – 5:0

Голы: Киньонес, 47, 53, 61, Хусса, 87, Ретеги, 90+3

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Хиляль 14 12 2 0 38 - 13 18.01.26 19:30 Неом - Аль-Хиляль12.01.26 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд08.01.26 Аль-Хиляль 3:0 Аль-Хазм04.01.26 Дамак 0:2 Аль-Хиляль31.12.25 Аль-Холуд 1:3 Аль-Хиляль26.12.25 Аль-Хиляль 3:2 Аль-Халидж 38
2 Аль-Наср Эр-Рияд 14 10 1 3 39 - 15 17.01.26 19:30 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд12.01.26 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Наср Эр-Рияд08.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Кадaсиа02.01.26 Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд30.12.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд27.12.25 Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Ахдуд 31
3 Аль-Таавун 14 10 1 3 30 - 16 18.01.26 19:30 Аль-Рияд - Аль-Таавун14.01.26 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Таавун09.01.26 Аль-Таавун 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд03.01.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Таавун29.12.25 Аль-Таавун 1:0 Аль-Наджма26.12.25 Аль-Холуд 0:2 Аль-Таавун 31
4 Аль-Ахли Джидда 14 9 4 1 21 - 11 17.01.26 17:10 Аль-Холуд - Аль-Ахли Джидда14.01.26 Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Таавун10.01.26 Аль-Ахдуд 0:1 Аль-Ахли Джидда02.01.26 Аль-Ахли Джидда 3:2 Аль-Наср Эр-Рияд30.12.25 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Фейха26.12.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахли Джидда 31
5 Аль-Кадaсиа 14 9 3 2 31 - 13 18.01.26 17:15 Аль-Хазм - Аль-Кадaсиа14.01.26 Аль-Кадaсиа 5:0 Аль-Фейха08.01.26 Аль-Наср Эр-Рияд 1:2 Аль-Кадaсиа04.01.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Рияд31.12.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:3 Аль-Кадaсиа27.12.25 Аль-Кадaсиа 1:1 Дамак 30
6 Аль-Иттихад 14 8 3 3 28 - 17 16.01.26 19:30 Аль-Иттихад - Аль-Иттифак13.01.26 Дамак 1:1 Аль-Иттихад09.01.26 Аль-Холуд 0:4 Аль-Иттихад03.01.26 Аль-Иттихад 1:0 Аль-Таавун31.12.25 Неом 1:3 Аль-Иттихад27.12.25 Аль-Иттихад 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд 27
7 Аль-Иттифак 14 6 4 4 24 - 25 16.01.26 19:30 Аль-Иттихад - Аль-Иттифак12.01.26 Аль-Иттифак 1:2 Аль-Халидж08.01.26 Аль-Наджма 3:4 Аль-Иттифак02.01.26 Аль-Иттифак 2:0 Аль-Ахдуд30.12.25 Аль-Иттифак 2:2 Аль-Наср Эр-Рияд25.12.25 Аль-Рияд 0:2 Аль-Иттифак 22
8 Аль-Халидж 14 6 3 5 32 - 22 16.01.26 16:45 Аль-Халидж - Аль-Ахдуд12.01.26 Аль-Иттифак 1:2 Аль-Халидж09.01.26 Аль-Халидж 4:0 Дамак02.01.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Халидж29.12.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Фатех26.12.25 Аль-Хиляль 3:2 Аль-Халидж 21
9 Неом 14 6 2 6 20 - 23 18.01.26 19:30 Неом - Аль-Хиляль14.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Неом10.01.26 Неом 0:1 Аль-Фатех04.01.26 Аль-Хазм 1:2 Неом31.12.25 Неом 1:3 Аль-Иттихад25.12.25 Неом 2:1 Аль-Наджма 20
10 Аль-Фатех 14 6 2 6 19 - 23 16.01.26 15:40 Аль-Наджма - Аль-Фатех13.01.26 Аль-Фатех 3:1 Аль-Рияд10.01.26 Неом 0:1 Аль-Фатех03.01.26 Аль-Фатех 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд29.12.25 Аль-Халидж 0:1 Аль-Фатех26.12.25 Аль-Фатех 2:1 Аль-Ахли Джидда 20
11 Аль-Хазм 14 4 4 6 14 - 22 18.01.26 17:15 Аль-Хазм - Аль-Кадaсиа12.01.26 Аль-Хазм 3:2 Аль-Наджма08.01.26 Аль-Хиляль 3:0 Аль-Хазм04.01.26 Аль-Хазм 1:2 Неом29.12.25 Аль-Рияд 1:2 Аль-Хазм25.12.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Хазм 16
12 Аль-Фейха 14 3 4 7 12 - 26 17.01.26 15:35 Аль-Фейха - Дамак14.01.26 Аль-Кадaсиа 5:0 Аль-Фейха10.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Фейха03.01.26 Аль-Фейха 0:5 Аль-Холуд30.12.25 Аль-Ахли Джидда 2:0 Аль-Фейха25.12.25 Аль-Фейха 0:0 Аль-Хазм 13
13 Аль-Холуд 14 4 0 10 19 - 27 17.01.26 17:10 Аль-Холуд - Аль-Ахли Джидда13.01.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Холуд09.01.26 Аль-Холуд 0:4 Аль-Иттихад03.01.26 Аль-Фейха 0:5 Аль-Холуд31.12.25 Аль-Холуд 1:3 Аль-Хиляль26.12.25 Аль-Холуд 0:2 Аль-Таавун 12
14 Аль-Шабаб Эр-Рияд 14 2 5 7 12 - 22 17.01.26 19:30 Аль-Наср Эр-Рияд - Аль-Шабаб Эр-Рияд14.01.26 Аль-Шабаб Эр-Рияд 3:2 Неом09.01.26 Аль-Таавун 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд03.01.26 Аль-Фатех 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд31.12.25 Аль-Шабаб Эр-Рияд 2:3 Аль-Кадaсиа27.12.25 Аль-Иттихад 2:0 Аль-Шабаб Эр-Рияд 11
15 Дамак 14 1 7 6 11 - 25 17.01.26 15:35 Аль-Фейха - Дамак13.01.26 Дамак 1:1 Аль-Иттихад09.01.26 Аль-Халидж 4:0 Дамак04.01.26 Дамак 0:2 Аль-Хиляль30.12.25 Аль-Ахдуд 0:1 Дамак27.12.25 Аль-Кадaсиа 1:1 Дамак 10
16 Аль-Рияд 14 2 3 9 13 - 31 18.01.26 19:30 Аль-Рияд - Аль-Таавун13.01.26 Аль-Фатех 3:1 Аль-Рияд10.01.26 Аль-Рияд 1:1 Аль-Фейха04.01.26 Аль-Кадaсиа 4:0 Аль-Рияд29.12.25 Аль-Рияд 1:2 Аль-Хазм25.12.25 Аль-Рияд 0:2 Аль-Иттифак 9
17 Аль-Ахдуд 14 2 2 10 10 - 25 16.01.26 16:45 Аль-Халидж - Аль-Ахдуд13.01.26 Аль-Ахдуд 1:0 Аль-Холуд10.01.26 Аль-Ахдуд 0:1 Аль-Ахли Джидда02.01.26 Аль-Иттифак 2:0 Аль-Ахдуд30.12.25 Аль-Ахдуд 0:1 Дамак27.12.25 Аль-Наср Эр-Рияд 3:0 Аль-Ахдуд 8
18 Аль-Наджма 14 0 2 12 15 - 32 16.01.26 15:40 Аль-Наджма - Аль-Фатех12.01.26 Аль-Хазм 3:2 Аль-Наджма08.01.26 Аль-Наджма 3:4 Аль-Иттифак02.01.26 Аль-Наджма 2:2 Аль-Халидж29.12.25 Аль-Таавун 1:0 Аль-Наджма25.12.25 Неом 2:1 Аль-Наджма 2
Полная таблица

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Янник Феррейра-Карраско (Аль-Шабаб Эр-Рияд), асcист Unai Hernandez.
57’
ГОЛ ! С пенальти забил Янник Феррейра-Карраско (Аль-Шабаб Эр-Рияд).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Саид Бенрахма (Неом), асcист Saimon Bouabre.
6’
ГОЛ ! Мяч забил Saimon Bouabre (Неом), асcист Александр Ляказетт.
4’
ГОЛ ! Мяч забил Хаммам аль Хаммами (Аль-Шабаб Эр-Рияд), асcист Янник Феррейра-Карраско.
Челси – Арсенал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Наполи – Парма – 0:0. Почему отменили гол Мактоминея? Видеообзор матча
ВИДЕО. Арсенал забил быстрый гол Челси. Бен Уайт выиграл второй этаж
чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Ахли Джидда Аль-Таавун Айвен Тоуни пенальти видео голов и обзор Аль-Кадисия Аль-Шабаб Аль-Фейха Неом СК Матео Ретеги Хулиан Киньонес хет-трик Саид Бенрахма Янник Феррейра Карраско
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
