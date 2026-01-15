ФОТО. Невеста Криштиану Роналду – в топ-2 самых влиятельных моделей планеты
Джорджина Родригес покоряет рейтинги
Джорджина Родригес стала второй самой популярной моделью мира по числу подписчиков в соцсетях, сообщает Models.com.
Невеста Криштиану Роналду собрала 92,4 млн подписчиков в Instagram и TikTok, уступив в рейтинге лишь Кендалл Дженнер с аудиторией 291,7 млн.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Рейтинг Models.com основан исключительно на цифровом влиянии – охвате и вовлеченности аудитории, без учета подиумной карьеры и коммерческих контрактов. При этом Родригес не вошла в «Money List» – список моделей, доминирующих в рекламных кампаниях и брендинговых партнерствах.
Этот факт подчеркивает современную тенденцию в индустрии моды: социальное влияние и коммерческий успех все чаще расходятся, и именно в сфере глобальной узнаваемости Джорджина Родригес сегодня входит в мировую элиту.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мадридский клуб потерпел сенсационное поражение от «Альбасете» в Кубке Испании
Украинец забил пятый гол за «Жирону»