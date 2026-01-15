Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
15 января 2026, 01:37
ФОТО. Невеста Криштиану Роналду – в топ-2 самых влиятельных моделей планеты

Джорджина Родригес покоряет рейтинги

Instagram. Джорджина Родригес

Джорджина Родригес стала второй самой популярной моделью мира по числу подписчиков в соцсетях, сообщает Models.com.

Невеста Криштиану Роналду собрала 92,4 млн подписчиков в Instagram и TikTok, уступив в рейтинге лишь Кендалл Дженнер с аудиторией 291,7 млн.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Рейтинг Models.com основан исключительно на цифровом влиянии – охвате и вовлеченности аудитории, без учета подиумной карьеры и коммерческих контрактов. При этом Родригес не вошла в «Money List» – список моделей, доминирующих в рекламных кампаниях и брендинговых партнерствах.

Этот факт подчеркивает современную тенденцию в индустрии моды: социальное влияние и коммерческий успех все чаще расходятся, и именно в сфере глобальной узнаваемости Джорджина Родригес сегодня входит в мировую элиту.

