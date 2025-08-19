Соглашение достигнуто. Аталанта усилится черногорским форвардом
Никола Крстович станет игроком клуба из Бергамо
Черногорский нападающий «Лечче» Никола Крстович станет игроком «Аталанты». Об этом сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, итальянские клубы достигли соглашения по трансферу 25-летнего футболиста. Документы между клубами уже подписаны. «Лечче» получит за своего футболиста 25 миллионов евро + бонусы.
В прошедшем сезоне Никола Крстович провел 38 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 12 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Интер» отпустил футболиста к конкуренту в Серии А.
🚨⚫️🔵 Nikola Krstović to Atalanta, here we go! Deal signed right now with agents and clubs.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2025
Lecce receive €25m fixed fee plus add-ons, Krstović signs long term deal at the club ready for UCL football. pic.twitter.com/7vvKhg7lPf
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр попросил отложить время на переговоры с Паркером
Украинская спортсмена отказывается признавать свою вину по допинг-делу