Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Соглашение достигнуто. Аталанта усилится черногорским форвардом
Италия
19 августа 2025, 23:58 |
108
0

Соглашение достигнуто. Аталанта усилится черногорским форвардом

Никола Крстович станет игроком клуба из Бергамо

19 августа 2025, 23:58 |
108
0
Соглашение достигнуто. Аталанта усилится черногорским форвардом
Getty Images/Global Images Ukraine. Никола Крстович

Черногорский нападающий «Лечче» Никола Крстович станет игроком «Аталанты». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, итальянские клубы достигли соглашения по трансферу 25-летнего футболиста. Документы между клубами уже подписаны. «Лечче» получит за своего футболиста 25 миллионов евро + бонусы.

В прошедшем сезоне Никола Крстович провел 38 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 12 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Интер» отпустил футболиста к конкуренту в Серии А.

По теме:
Английский гранд предложил Барселоне серьезную сумму за полузащитника
120 млн евро. Ливерпуль нацелен лишь на одного форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Опытный голкипер сборной Германии вернулся в Париж
Никола Крстович Аталанта Лечче трансферы трансферы Серии A Фабрицио Романо
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
Бокс | 19 августа 2025, 07:03 2
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы
В команде Усика рассказали о будущем боксера после полученной травмы

Александр попросил отложить время на переговоры с Паркером

«Категорически не согласна». Бех-Романчук приостановила карьеру из-за AIU
Другие виды | 19 августа 2025, 19:01 10
«Категорически не согласна». Бех-Романчук приостановила карьеру из-за AIU
«Категорически не согласна». Бех-Романчук приостановила карьеру из-за AIU

Украинская спортсмена отказывается признавать свою вину по допинг-делу

Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Футбол | 20.08.2025, 00:07
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
Они выбили Динамо: Пафос наказал Црвену Звезду в Белграде в матче Q4 ЛЧ
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
Другие виды | 19.08.2025, 18:40
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
ОФИЦИАЛЬНО. Бех-Романчук получила дисквалификацию за допинг. Известен срок
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
Футбол | 19.08.2025, 06:23
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 3-го тура: Динамо, Шахтер, ЛНЗ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
«Это был лишь первый матч». Энрике оценил дебют Забарного в составе ПСЖ
18.08.2025, 07:12
Футбол
Моуриньо намерен подписать в Фенербахче двух футболистов сборной Украины
Моуриньо намерен подписать в Фенербахче двух футболистов сборной Украины
18.08.2025, 19:37 6
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
Дерек ЧИСОРА: «Поединок Усик – Итаума? Он его просто убьет на ринге»
18.08.2025, 22:58 1
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
18.08.2025, 06:23 22
Футбол
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
Пакьяо назвал лучшего боксера в истории, который превзошел Усика и Али
18.08.2025, 05:32 2
Бокс
В команде Итаумы отреагировали на желание Турки провести бой с Усиком
В команде Итаумы отреагировали на желание Турки провести бой с Усиком
18.08.2025, 01:50
Бокс
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
Шахтер и Фулхэм согласовали трансфер Кевина
18.08.2025, 14:27 95
Футбол
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
Забарный не будет регулярно играть в старте ПСЖ. Стала известна причина
18.08.2025, 03:22 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем