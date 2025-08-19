Соглашение достигнуто. Аталанта усилится черногорским форвардом

Черногорский нападающий «Лечче» Никола Крстович станет игроком «Аталанты». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, итальянские клубы достигли соглашения по трансферу 25-летнего футболиста. Документы между клубами уже подписаны. «Лечче» получит за своего футболиста 25 миллионов евро + бонусы.

В прошедшем сезоне Никола Крстович провел 38 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился 12 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Интер» отпустил футболиста к конкуренту в Серии А.