ОФИЦИАЛЬНО. Интер отпустил футболиста к конкуренту в Серии А
Никола Залевски подписал контракт с «Аталантой»
23-летний полузащитник миланского «Интера» Никола Залевски официально перешёл в состав «Аталанты» перед стартом первого тура Серии А.
По информации портала Transfermarkt, «Богине» обошёлся Залевски в 17 миллионов евро. Детали контракта футболиста не разглашаются.
Сезон 2024/25 Никола начал в составе римской «Ромы», однако зимой футболист на правах аренды перешёл в «Интер», за который успел провести 17 матчей (один гол и одна результативная передача).
После выступлений в Милане руководство «нерадзурри» выкупило контракт Залевски у «Ромы» летом 2025 года.
Напомним, что 23 августа стартует новый сезон Серии A 2025/26.
Benvenuto a Bergamo, Nicola 🇵🇱🙌@newbalance | #GoAtalantaGo ⚫️🔵— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 18, 2025
August 18, 2025
Nico says hi 👋 pic.twitter.com/fE2s3XX7Rn— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 18, 2025
