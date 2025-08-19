Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Интер отпустил футболиста к конкуренту в Серии А
Италия
19 августа 2025, 09:45 | Обновлено 19 августа 2025, 09:47
ОФИЦИАЛЬНО. Интер отпустил футболиста к конкуренту в Серии А

Никола Залевски подписал контракт с «Аталантой»

Getty Images/Global Images Ukraine. Никола Залевски

23-летний полузащитник миланского «Интера» Никола Залевски официально перешёл в состав «Аталанты» перед стартом первого тура Серии А.

По информации портала Transfermarkt, «Богине» обошёлся Залевски в 17 миллионов евро. Детали контракта футболиста не разглашаются.

Сезон 2024/25 Никола начал в составе римской «Ромы», однако зимой футболист на правах аренды перешёл в «Интер», за который успел провести 17 матчей (один гол и одна результативная передача).

После выступлений в Милане руководство «нерадзурри» выкупило контракт Залевски у «Ромы» летом 2025 года.

Напомним, что 23 августа стартует новый сезон Серии A 2025/26.

Андрей Витренко Источник: ФК Аталанта Бергамо
