ОФИЦИАЛЬНО. Интер выкупил у Ромы польского форварда

23-летний форвард «Ромы» Никола Залевски стал игроком миланского «Интера».

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Залевски выступал за «Интер» в прошлом сезоне на правах аренды. Присоединился к команде зимой 2025 года.

Всего за миланскую команду Залевски провел 11 матчей в Серии А и забил 1 гол.

Польский форвард является воспитанником римской «Ромы» – в структуре клуба появился еще в 2011 году. С тех пор выступал за различные возрастные группы «волков».

В 2021 году дебютировал за национальную сборную Польши.