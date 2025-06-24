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Италия
24 июня 2025, 02:39 | Обновлено 24 июня 2025, 02:50
227
0

ОФИЦИАЛЬНО. Интер выкупил у Ромы польского форварда

Никола Залевски продолжит карьеру в Милане

24 июня 2025, 02:39 | Обновлено 24 июня 2025, 02:50
227
0
ОФИЦИАЛЬНО. Интер выкупил у Ромы польского форварда
Transfermrkt. Николо Залевски

23-летний форвард «Ромы» Никола Залевски стал игроком миланского «Интера».

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Залевски выступал за «Интер» в прошлом сезоне на правах аренды. Присоединился к команде зимой 2025 года.

Всего за миланскую команду Залевски провел 11 матчей в Серии А и забил 1 гол.

Польский форвард является воспитанником римской «Ромы» – в структуре клуба появился еще в 2011 году. С тех пор выступал за различные возрастные группы «волков».

В 2021 году дебютировал за национальную сборную Польши.

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Никола Залевски Интер Милан Рома Рим трансферы трансферы Серии A
Александр Сильченко Источник: ФК Интер Милан
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