Италия24 июня 2025, 02:39 | Обновлено 24 июня 2025, 02:50
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ОФИЦИАЛЬНО. Интер выкупил у Ромы польского форварда
Никола Залевски продолжит карьеру в Милане
24 июня 2025, 02:39 | Обновлено 24 июня 2025, 02:50
227
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23-летний форвард «Ромы» Никола Залевски стал игроком миланского «Интера».
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Залевски выступал за «Интер» в прошлом сезоне на правах аренды. Присоединился к команде зимой 2025 года.
Всего за миланскую команду Залевски провел 11 матчей в Серии А и забил 1 гол.
Польский форвард является воспитанником римской «Ромы» – в структуре клуба появился еще в 2011 году. С тех пор выступал за различные возрастные группы «волков».
В 2021 году дебютировал за национальную сборную Польши.
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