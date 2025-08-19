Вингер Ман Юнайтед близок к трансферу в Челси. Отклонил предложение Баварии

Аргентинский вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо близок к трансферу в «Челси». Об этом сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 21-летний футболист отклонил предложение мюнхенской «Баварии». Гарначо намерен перейти только в «Челси», переговоры между клубами продвигаются.

В прошедшем сезоне Алехандро Гарначо провел 58 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 11 голами и 10 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что в «Манчестер Юнайтед» назвали сумму, за которую отпустят Гарначо в «Челси».