Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
19 августа 2025, 19:55
0

В Манчестер Юнайтед назвали сумму, за которую отпустят Гарначо в Челси

Аргентинский полузащитник уже дал согласие на переход

В Манчестер Юнайтед назвали сумму, за которую отпустят Гарначо в Челси
Getty Images/Global Images Ukraine

21-летний аргентинский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо близок к переходу в «Челси».

Однако красные дьяволы сообщили лондонский клуб, что отпустят игрока за 50 миллионов фунтов стерлингов.

Гарначо входит в список игроков, на которых не рассчитывает главный тренер Рубен Аморим.

По данным портала Transfermarkt, Гарначо оценивается в 45 миллионов евро.

В прошлом сезоне Алехандро Гарначо провел за Манчестер Юнайтед 58 матчей и забил 11 мячей.

Ранее стало известно, что «Челси» начал переговоры с «Манчестер Юнайтед» по трансферу Гарначо.

Манчестер Юнайтед трансферы Челси трансферы АПЛ Алехандро Гарначо
Александр Сильченко Источник: X (Twitter)
