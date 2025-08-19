В Манчестер Юнайтед назвали сумму, за которую отпустят Гарначо в Челси
Аргентинский полузащитник уже дал согласие на переход
21-летний аргентинский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо близок к переходу в «Челси».
Однако красные дьяволы сообщили лондонский клуб, что отпустят игрока за 50 миллионов фунтов стерлингов.
Гарначо входит в список игроков, на которых не рассчитывает главный тренер Рубен Аморим.
По данным портала Transfermarkt, Гарначо оценивается в 45 миллионов евро.
В прошлом сезоне Алехандро Гарначо провел за Манчестер Юнайтед 58 матчей и забил 11 мячей.
Ранее стало известно, что «Челси» начал переговоры с «Манчестер Юнайтед» по трансферу Гарначо.
