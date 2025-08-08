Вингер Ман Юнайтед достиг соглашения с Челси

Аргентинский вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо привлекает внимание лондонского «Челси», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 21-летний футболист достиг соглашения с «синими». Клубы ведут переговоры по трансферу футболиста сборной Аргентины.

В прошедшем сезоне Алехандро Гарначо провел 58 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 11 голами и 10 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» хочет получить у «Челси» за молодого топ-таланта.