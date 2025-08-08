Вингер Ман Юнайтед достиг соглашения с Челси
Алехандро Гарначо близок к трансферу в лондонский клуб
Аргентинский вингер «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо привлекает внимание лондонского «Челси», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 21-летний футболист достиг соглашения с «синими». Клубы ведут переговоры по трансферу футболиста сборной Аргентины.
В прошедшем сезоне Алехандро Гарначо провел 58 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 11 голами и 10 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» хочет получить у «Челси» за молодого топ-таланта.
🚨🔵 Understand Alejandro Garnacho has agreed every detail of personal terms with Chelsea!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2025
Deal done on player side, he only wants Chelsea as revealed here since July.
Talks with Man United about fee will follow soon.#CFC pursue both Garnacho and Xavi Simons, as revealed. pic.twitter.com/gfrtdOONCm
