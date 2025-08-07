Известно, сколько МЮ хочет получить у Челси за молодого топ-таланта
Манчестерский клуб хочет заработать 50 миллионов фунтов на Гарначо
По информации Sky Sports, единственным претендентом на атакующего хавбека Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо является Челси.
Однако МЮ хочет получить за 21-летнего аргентинца 50 миллионов фунтов, что Челси считает завышенной суммой.
Гарначо не входит в планы наставника Рубена Аморима, который на днях сказал, что «Алехандро ждет возможности уйти в другую команду».
В прошлом сезоне игрок забил 11 голов и сделал 10 результативных передач, однако разошелся с тренером в вопросе о том, как его нужно использовать на поле.
