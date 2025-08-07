Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
07 августа 2025, 20:55 | Обновлено 07 августа 2025, 21:00
Известно, сколько МЮ хочет получить у Челси за молодого топ-таланта

Манчестерский клуб хочет заработать 50 миллионов фунтов на Гарначо

Известно, сколько МЮ хочет получить у Челси за молодого топ-таланта
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гарначо

По информации Sky Sports, единственным претендентом на атакующего хавбека Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо является Челси.

Однако МЮ хочет получить за 21-летнего аргентинца 50 миллионов фунтов, что Челси считает завышенной суммой.

Гарначо не входит в планы наставника Рубена Аморима, который на днях сказал, что «Алехандро ждет возможности уйти в другую команду».

В прошлом сезоне игрок забил 11 голов и сделал 10 результативных передач, однако разошелся с тренером в вопросе о том, как его нужно использовать на поле.

Челси Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
