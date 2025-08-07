Известно, сколько МЮ хочет получить у Челси за молодого топ-таланта

По информации Sky Sports, единственным претендентом на атакующего хавбека Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо является Челси.

Однако МЮ хочет получить за 21-летнего аргентинца 50 миллионов фунтов, что Челси считает завышенной суммой.

Гарначо не входит в планы наставника Рубена Аморима, который на днях сказал, что «Алехандро ждет возможности уйти в другую команду».

В прошлом сезоне игрок забил 11 голов и сделал 10 результативных передач, однако разошелся с тренером в вопросе о том, как его нужно использовать на поле.