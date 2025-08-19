WTA 500 Монтеррей: Киченок стартует на пятисотнике в ночь на 20 августа

Украинская теннисистка Людмила Киченок сыграет в парном разряде хардового турнира WTA 500 в мексиканском городе Монтеррей.

Киченок заявлена в одном тандеме с Эллен Перес из Австралии, с которой проведет уже пятые совместные соревнования.

В первом круге пятисотника в Мексике Людмила и Эллен поборются против тандема Куинн Глисон (США) / Ингрид Гамарра Мартинс (Бразилия).

Киченок и Перес посеяны под вторым номером. Лидерами посева являются Габриэла Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

Стартовую встречу в Монтеррейе Людмила и Эллен начнут в ночь на 20 августа ориентировочно в 00:30 по Киеву.

Людмила Киченок – одна из двух представительниц Украины, которая сыграет на пятисотнике в Мексике. В городе Монтеррей также выступит ее сестра Надежда Киченок. Надежда заявлена в одной паре с Алдилой Сутджиади и в 1/8 финала встретятся с Го Ханьюй и Александрой Пановой.