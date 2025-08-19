Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. WTA 500 Монтеррей: Киченок стартует на пятисотнике в ночь на 20 августа
WTA
19 августа 2025, 20:05 | Обновлено 19 августа 2025, 20:22
88
0

WTA 500 Монтеррей: Киченок стартует на пятисотнике в ночь на 20 августа

Людмила и Эллен сыграют против Глисон и Гамарры Мартинс на старте турнира в Мексике

19 августа 2025, 20:05 | Обновлено 19 августа 2025, 20:22
88
0
WTA 500 Монтеррей: Киченок стартует на пятисотнике в ночь на 20 августа
Instagram. Эллен Перес и Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок сыграет в парном разряде хардового турнира WTA 500 в мексиканском городе Монтеррей.

Киченок заявлена в одном тандеме с Эллен Перес из Австралии, с которой проведет уже пятые совместные соревнования.

В первом круге пятисотника в Мексике Людмила и Эллен поборются против тандема Куинн Глисон (США) / Ингрид Гамарра Мартинс (Бразилия).

Киченок и Перес посеяны под вторым номером. Лидерами посева являются Габриэла Дабровски (Канада) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

Стартовую встречу в Монтеррейе Людмила и Эллен начнут в ночь на 20 августа ориентировочно в 00:30 по Киеву.

Людмила Киченок – одна из двух представительниц Украины, которая сыграет на пятисотнике в Мексике. В городе Монтеррей также выступит ее сестра Надежда Киченок. Надежда заявлена в одной паре с Алдилой Сутджиади и в 1/8 финала встретятся с Го Ханьюй и Александрой Пановой.

По теме:
Л. Киченок / Перес – Глисон / Гамарра Мартинс. Смотреть онлайн. LIVE
Призовые в Цинциннати: Алькарас получил больше Свентек. Сколько у украинок?
Киченок в Цинциннати упустила матчбол в полуфинале против вторых сеяных
Ингрид Гамарра Мартинс Куинн Глисон Людмила Киченок Эллен Перес WTA Монтеррей
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
