Костюк проводит 250-ю неделю в топ-100 рейтинга WTA. Сколько у Свитолиной?

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 29) проводится 250-ю неделею в топ-100 рейтинга WTA.

Марта впервые попала в первую сотню 9 ноября 2020 года и с того момента ее не покидала.

23-летняя Костюк стала седьмой украинской теннисисткой, которой покорилась такая отметка. Рекорд принадлежит Элине Свитолиной – 594 недели.

Рекордной позицией Марты в рейтинге WTA является 16-я строчка, которой она достигла 17 июля 2024 года.

Украинки, которые провели 250+ недель в топ-100 рейтинга WTA