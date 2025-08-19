WTA19 августа 2025, 21:18 | Обновлено 19 августа 2025, 21:24
Костюк проводит 250-ю неделю в топ-100 рейтинга WTA. Сколько у Свитолиной?
В обновленном мировом рейтинге Марта идет на 29-й позиции
19 августа 2025, 21:18 | Обновлено 19 августа 2025, 21:24
Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 29) проводится 250-ю неделею в топ-100 рейтинга WTA.
Марта впервые попала в первую сотню 9 ноября 2020 года и с того момента ее не покидала.
23-летняя Костюк стала седьмой украинской теннисисткой, которой покорилась такая отметка. Рекорд принадлежит Элине Свитолиной – 594 недели.
Рекордной позицией Марты в рейтинге WTA является 16-я строчка, которой она достигла 17 июля 2024 года.
Украинки, которые провели 250+ недель в топ-100 рейтинга WTA
- Элина Свитолина – 594
- Леся Цуренко – 440
- Катерина Володько – 406
- Наталья Медведева – 334
- Алена Бондаренко – 324
- Даяна Ястремская – 277
- Марта Костюк – 250
Щось не пам'ятаю Медведєву
