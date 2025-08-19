Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
19 августа 2025, 21:18 | Обновлено 19 августа 2025, 21:24
Костюк проводит 250-ю неделю в топ-100 рейтинга WTA. Сколько у Свитолиной?

В обновленном мировом рейтинге Марта идет на 29-й позиции

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 29) проводится 250-ю неделею в топ-100 рейтинга WTA.

Марта впервые попала в первую сотню 9 ноября 2020 года и с того момента ее не покидала.

23-летняя Костюк стала седьмой украинской теннисисткой, которой покорилась такая отметка. Рекорд принадлежит Элине Свитолиной – 594 недели.

Рекордной позицией Марты в рейтинге WTA является 16-я строчка, которой она достигла 17 июля 2024 года.

Украинки, которые провели 250+ недель в топ-100 рейтинга WTA

  1. Элина Свитолина – 594
  2. Леся Цуренко – 440
  3. Катерина Володько – 406
  4. Наталья Медведева – 334
  5. Алена Бондаренко – 324
  6. Даяна Ястремская – 277
  7. Марта Костюк – 250
Марта Костюк Элина Свитолина Леся Цуренко Катерина Володько (Бондаренко) Наталья Медведева Алена Бондаренко Даяна Ястремская рейтинг WTA
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
ai0609081611
Щось не пам'ятаю Медведєву
